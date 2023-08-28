Об этом он рассказал у себя на Facebook.
«Литературная премия Ирпеня» – это всеукраинская литературная премия, на конкурс которой принимают работы со всей Украины. В этом году премиальный фонд – 400 тысяч гривен, со следующего года это будет 500 тысяч гривен. В этом году было четыре номинации, а в следующем будет 5. Каждый из победителей получает по 100 тысяч гривен. А вручал дипломы победителям председатель жюри Олесь Доний.
Среди победителей нынешнего года:
- Владимир Митус, кандидат физико-математических наук, писатель из Киева – за исторический роман «Мамай» и социальный роман «Цыпа».
– Александр Литвиненко, поэт из Харькова – за поэтический сборник «Зомбилополье».
- Людмила Гончарова, учительница украинского языка и литературы, писательница из Первомайска Николаевской области – за книгу «Записки путешественницы».
- Наталья Таранова, преподавательница математики, писательница из Запорожья — за сборник сказок «Сырные истории семьи Пармезанов».
Уже объявлен конкурс на следующий год.
Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.
Как сообщала Politeka, Доний объяснил, что путину только 70 лет, а современные мировые политики работают и в 100 лет, поэтому путин может еще долго вести войну против Украины.
Также Politeka писала о том, что Попова рассказала о музейных проектах в поддержку Мариуполя.