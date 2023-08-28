Идеолог Олесь Доний вручил дипломы пяти победителям ежегодного всеукраинского конкурса «Литературная премия Ирпеня», а конкурс на следующий год уже объявлен.

Об этом он рассказал у себя на Facebook.

«Литературная премия Ирпеня» – это всеукраинская литературная премия, на конкурс которой принимают работы со всей Украины. В этом году премиальный фонд – 400 тысяч гривен, со следующего года это будет 500 тысяч гривен. В этом году было четыре номинации, а в следующем будет 5. Каждый из победителей получает по 100 тысяч гривен. А вручал дипломы победителям председатель жюри Олесь Доний.

Среди победителей нынешнего года:

- Владимир Митус, кандидат физико-математических наук, писатель из Киева – за исторический роман «Мамай» и социальный роман «Цыпа».

– Александр Литвиненко, поэт из Харькова – за поэтический сборник «Зомбилополье».

- Людмила Гончарова, учительница украинского языка и литературы, писательница из Первомайска Николаевской области – за книгу «Записки путешественницы».

- Наталья Таранова, преподавательница математики, писательница из Запорожья — за сборник сказок «Сырные истории семьи Пармезанов».

Уже объявлен конкурс на следующий год.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, Доний объяснил, что путину только 70 лет, а современные мировые политики работают и в 100 лет, поэтому путин может еще долго вести войну против Украины.

Также Politeka писала о том, что Попова рассказала о музейных проектах в поддержку Мариуполя.