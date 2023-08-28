Как сообщил военный аналитик Михаил Жирохов, в дронах стали использовать более совершенные защиты от глушения сигнала. Россияне поставили в них модуль "Комета", который в триста раз скрадывает сигналы РЭБ. Именно его устанавливают на российский аналог "Шахедов" - "Герань-2". К сожалению, полностью заглушить сигнал GPS невозможно потому, что эти дроны более опасны. Также оккупанты хотят использовать для наведения дронов искусственный интеллект.

Они сконцентрировались на модернизации "Шахедов". Речь идет о том, чтобы использовать искусственный интеллект, который будет отвечать за удар роя дронов по цели по разным направлениям. Если цель будет прикрыта ПВО, зенитками, пулеметами, но она будет слаженно атаковать 10-12 дронов, уберечься от них будет невозможно”, - рассказал Михаил Жирохов.

По его словам, санкции не могут повлиять на разработку российских дронов-камикадзе, поскольку Россия использует электронику двойного назначения, которая продается в Европе без ограничений.

По словам Михаила Жирохова, сейчас идет активное развитие дронов, но они не могут заменить авиацию. Ситуация в воздухе постоянно меняется, и это также влияет на искусственный интеллект, но его возможности сейчас ограничены.

Также Россия пытается развивать дроны "Ланцет", но украинцы разрабатывают окопные РЭБ, которые им противодействуют и научились умело прикрывать позиции с помощью зенитного оружия.

По материалам УНИАН.

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