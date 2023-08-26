«Первый саммит Крымской платформы, который состоялся в 2021 году по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского, преследовал четкую цель — не дать вывести Крым за скобки переговоров по вопросу деоккупации суверенных украинских территорий. Что касается Донбасса, все демократические государства признавали, что это оккупация и агрессия, но вопросы Крыма, к сожалению, ряд отдельных стран пытались заговорить», — заявил в эфире национального телемарафона «Единые новости» заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Арсений Пушкаренко.

По его мнению, именно благодаря Крымской платформе Украина вернула в международную повестку дня вопрос деоккупации полуострова как неотъемлемой части территории нашего государства.

«Мы постоянно доказывали, что Крым — наша суверенная территория, поэтому она должна быть возвращена и де-факто, и де-юре под контроль Украины. Оккупация Крыма – это прямое нарушение всех принципов международного права и Устава ООН. Кстати, об этом говорится и в Специальной резолюции ООН от 27 марта 2014 года «О территориальной целостности Украины», — отметил парламентарий.

По оценке политика, за три года Украина добилась значительного прогресса в пределах Крымской платформы.

«Если мы сегодня говорим о Третьем саммите, то на нем уже присутствуют представители более 60 стран. И сегодня предметно обсуждается будущее, пути и инструменты не только деоккупации, но и процессов, которые будут там проходить после того, как мы де-факто снова будем иметь контроль над полуостровом», — подчеркнул Арсений Пушкаренко.

Он также считает, что Крымская платформа, а также работа, которую проводит Офис Президента, Представительство Президента в Автономной Республике Крым и Министерство иностранных дел Украины, полностью ложится в Формулу мира, которую предложил Президент Зеленский.

«Пятый пункт Формулы мира говорит о возвращении международного права и устава ООН в Украине. Шестой пункт — о полном выводе российских войск с территории Украины, и это касается не только временно оккупированных областей, но и Автономной Республики Крым», — убежден нардеп.

Арсений Пушкаренко напомнил, что недавно было проголосовано Заявление Верховной Рады о поддержке Третьего саммита Крымской платформы, в том числе и в контексте Формулы мира.

«В прошлом году состоялся Первый парламентский саммит Крымской платформы в Загребе. В этом году в Праге пройдет Второй саммит. Конечно, это важно, что парламенты, как те институты, которые напрямую выражают волю своих народов, активно участвуют в реализации принципов и подходов Крымской платформы. Нам важно, чтобы грядущая реинтеграция полуострова прошла максимально быстро и эффективно. Для этого нужна соответствующая законодательная база, над созданием которой уже активно работает украинский парламент», – отметил политик.