Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.
За 2022-23 гг. парламентские партии получат почти 2 миллиарда бюджетных средств и еще и проценты от них!
Вот на днях все выдающиеся работники из международных средств отчитались об очередной победе парламентской демократии:
Небедные вожди партий, которые имеют фракции в ВР, отчитаются за использование наших бюджетных средств!
Возвращение отчетности партий, конечно, не сокращает сумму средств на фактическое политическое рекламирование партийных вождей во время войны.
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Напомню, что общая сумма, которую депутаты всех партий выделили себе из бюджета воюющей Украины за 2022-23 годы, достигнет 1 миллиарда 772 миллионов!
Но прожорливость и цинизм депутатов не имеют предела.
Поэтому в изменениях в Закон об усовершенствовании механизмов государственного финансирования и государственного контроля за деятельностью политических партий добавилась интересная норма:
«Средства полученные политической партией из государственного бюджета… могут быть полностью или частично размещены под определенный процент (доход) исключительно в учреждении государственного банка…»
Как бы Вы так беспокоились за военных и народ, как побеспокоились за наши бюджетные средства!
П.С. Между прочим законопроект представлен Кабинетом Министров, члены которого ежедневно призывают народ волонтерить на недостающие ВСУ дроны.