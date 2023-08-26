Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

За 2022-23 гг. парламентские партии получат почти 2 миллиарда бюджетных средств и еще и проценты от них!

Вот на днях все выдающиеся работники из международных средств отчитались об очередной победе парламентской демократии:

Небедные вожди партий, которые имеют фракции в ВР, отчитаются за использование наших бюджетных средств!

Возвращение отчетности партий, конечно, не сокращает сумму средств на фактическое политическое рекламирование партийных вождей во время войны.

Напомню, что общая сумма, которую депутаты всех партий выделили себе из бюджета воюющей Украины за 2022-23 годы, достигнет 1 миллиарда 772 миллионов!

Но прожорливость и цинизм депутатов не имеют предела.

Поэтому в изменениях в Закон об усовершенствовании механизмов государственного финансирования и государственного контроля за деятельностью политических партий добавилась интересная норма:

«Средства полученные политической партией из государственного бюджета… могут быть полностью или частично размещены под определенный процент (доход) исключительно в учреждении государственного банка…»

Как бы Вы так беспокоились за военных и народ, как побеспокоились за наши бюджетные средства!

П.С. Между прочим законопроект представлен Кабинетом Министров, члены которого ежедневно призывают народ волонтерить на недостающие ВСУ дроны.