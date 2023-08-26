Новая страница скандала вокруг Майницкого газового месторождения.

Об этом пишет издание Комментарии.

"Мошенник инвестиционный банкир Мазепа оказывает давление на правоохранителей и судей, обманом используя независимые средства массовой информации, в частности издание НАШИ ДЕНЬГИ Шалайского, чтобы не рассчитываться за украденное Майническое газовое месторождение!" – утверждает бизнесмен Олег Токарь.

Бизнесмен Токарь публично обвиняет главного редактора издания НАШИ ДЕНЬГИ Шалайского в нарушении журналистских стандартов и выпуске комплиментарного материала в пользу инвестиционного банкира Игоря Мазепы. Так он отреагировал на расследование "Полиция придумала схему, как делать маски-шоу без причины", которое было размещено в издании НАШИ ДЕНЬГИ. По словам Токаря, он больше часа разговаривал с Шалайским, сообщая детали и аргументируя взять в материал его позицию как пострадавшей от Мазепы стороны.

"Однако Шалайский выпустил комплиментарный материал в поддержку позиции Мазепы и ничего не написал с моего с ним разговора. Журналистика, позволяющая не рассчитываться за газовые месторождения. Сколько это стоит?" – задает риторический вопрос Токарь.

"Я пострадала сторона, которой должны миллионы долларов, обратился в правоохранительные органы с требованием разобраться и наказать мошенников, рейдеров Мазепу и Олейника. Размещенные на данный момент в СМИ материалы являются абсолютной неправдой! Мазепа пошел в суд отменить пункты договора, по которым должен рассчитаться за Решение суда есть в открытом доступе За неделю до апелляционного заседания появляются материалы о якобы рейдерстве с моей стороны и неправомерных действиях силовиков Как я пострадала сторона, у которой украли месторождение, могу быть рейдером? делу одиозный Виктор Барсук, за суд отвечает его жена Как уважаемый журналист Шалайский оказался в этом коллективе, как его убедили написать односторонний материал в пользу Барсука, Мазепы и Олейника для меня совершенно непонятно!– возмущается Токарь и обещает в ближайшее время резонансные подробности по данному делу, которые будут крайне интересны НАБУ.