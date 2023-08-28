Об этом он рассказал на своем канале.

«На протяжении 30 лет наш народ хочет жить свободно, жить независимо, жить просто хорошо. Может быть, вот эта война кровопролитная, жестокая, которую путин затеял в Украине, должна стать уроком для всех нас, чтобы мы поняли, что независимость – это не просто нечто эфемерное», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, мы должны осознать, что независимость государства состоит из совокупной независимости граждан этого государства. Как отметил Дмитрий Спивак, граждане должны быть уверенны в завтрашнем дне, должны чувствовать свою защищенность.

«Граждане должны чувствовать свою независимость от властей, от чиновников. То есть вот когда совокупно есть независимость граждан, тогда и приходит к независимости государство», - заявил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, американский военный Гарри Табах объяснил, почему Украину нельзя усадить за стол переговоров: «То, что говорят по телевизору, не сработает».

Популярные статьи сейчас

Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
Показать еще

Также Politeka сообщала про счастье и любовь: футуролог рассказал, без чего у Украины не будет будущего.