Об этом он рассказал на своем канале.
«На протяжении 30 лет наш народ хочет жить свободно, жить независимо, жить просто хорошо. Может быть, вот эта война кровопролитная, жестокая, которую путин затеял в Украине, должна стать уроком для всех нас, чтобы мы поняли, что независимость – это не просто нечто эфемерное», - сообщил Дмитрий Спивак.
По словам политического деятеля, мы должны осознать, что независимость государства состоит из совокупной независимости граждан этого государства. Как отметил Дмитрий Спивак, граждане должны быть уверенны в завтрашнем дне, должны чувствовать свою защищенность.
«Граждане должны чувствовать свою независимость от властей, от чиновников. То есть вот когда совокупно есть независимость граждан, тогда и приходит к независимости государство», - заявил Дмитрий Спивак.
Как писала ранее Politeka, американский военный Гарри Табах объяснил, почему Украину нельзя усадить за стол переговоров: «То, что говорят по телевизору, не сработает».
Также Politeka сообщала про счастье и любовь: футуролог рассказал, без чего у Украины не будет будущего.