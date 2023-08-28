Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что государство приходит к независимости тогда, когда все граждане чувствуют свою свободу.

Об этом он рассказал на своем канале.

«На протяжении 30 лет наш народ хочет жить свободно, жить независимо, жить просто хорошо. Может быть, вот эта война кровопролитная, жестокая, которую путин затеял в Украине, должна стать уроком для всех нас, чтобы мы поняли, что независимость – это не просто нечто эфемерное», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, мы должны осознать, что независимость государства состоит из совокупной независимости граждан этого государства. Как отметил Дмитрий Спивак, граждане должны быть уверенны в завтрашнем дне, должны чувствовать свою защищенность.

«Граждане должны чувствовать свою независимость от властей, от чиновников. То есть вот когда совокупно есть независимость граждан, тогда и приходит к независимости государство», - заявил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, американский военный Гарри Табах объяснил, почему Украину нельзя усадить за стол переговоров: «То, что говорят по телевизору, не сработает».

Также Politeka сообщала про счастье и любовь: футуролог рассказал, без чего у Украины не будет будущего.