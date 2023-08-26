Об этом он рассказал на своем канале.

«Саммит БРИКС в ЮАР – это саммит исторический, это одно из главных событий не только этого года, но он может стать одним их главных событий вообще десятилетия. Именно на этом саммите БРИКС начинает формироваться биполярный мир», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, к тому же, этот саммит БРИКС стал личной пощечиной путину, потому что он там не смог присутствовать. Как отметил Дмитрий Спивак, весь мир увидел, что Международный уголовный суд и ордер на арест действительно ограничивает путина.

«И БРИКС – это история не узкого региона, это ведь Африка, это Южная Америка, это Ближний Восток. И Си Цзиньпин поставил себе амбициозную цель – БРИКС по экономической, финансовой и даже военной мощи должен стать равным конкурентом G7», - заявил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, Александр Краев рассказал о встрече в Саудовской Аравии: «Китай видел свою роль в саммите скорее как разведку боем».

Также Politeka сообщала про Нигер, россию и Запад: эксперт рассказал о новой игре на африканской карте.