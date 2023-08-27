Ведьма-некромантка Мария Тихая рассказала, что таро пророчат новые обстрелы столицы Украины, в частности, под угрозой левый берег и водохранилище.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Что ожидает Киев в ближайшее время, есть ли угроза человеческих жертв? И по Киевскому водохранилищу.

Дроны будут, Двойка пентаклей падает, дроны запускают целенаправленно в водохранилище, это одна из целей, Туз Кубков. Будет еще попытка запустить туда, это левый берег Киева выходит. Обстрелы будут.

Давай посмотрим на правый и левый берег.

Левый берег сразу, Дьявол падает, Башни, Семерка жезлов, ПВО, на левый берег ракеты. Аккуратно, кстати, может быть еще и баллистика, потому что прямо-таки не очень хорошие эти карты. Обстрел левого берега будет 100%.

Это здание кинотеатра на левом берегу и кладбище недалеко. В кинотеатре должна быть красная дверь, коричневая с красным отливом, где-то там по периметру будет. Там выходит кинотеатр, рядом трамвайные пути и недалеко кладбище через дорогу, и показывает почему-то кладбище домашних животных.

Есть ли угроза повреждения водохранилища?

Нет, отгонять будут нормально, но лететь будет.

А правобережье?

Да. На правом берегу ясно показывает, что их интересует здание СБУ. Правосудие.

Как сообщала Politeka, Тихая рассказала, как россияне будут убегать из Мариуполя от ВСУ.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал о торгах по зерновому соглашению.