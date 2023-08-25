С 18 по 24 августа 2023 года территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 112 мер контроля в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, составлено 248 протоколов об административных правонарушениях. Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

В Государственный бюджет взыскано 52 тыс. гривен. За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 12 млн 930 тыс. гривен. Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 9 млн. 383 тыс. гривен. Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 1 млн 739 тыс. гривен.

Инспекцией в Закарпатской области произведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия Виноградовскому городскому совету на сумму 9 млн 25 тыс. 440 грн. за незаконную вырубку деревьев, в пределах территории природно-заповедного фонда местного значения, регионального ландшафтного парка «Притисянский», на землях с. Дротицы Виноградовской территориальной общины. Материалы направлены в Закарпатскую областную прокуратуру.

Инспекцией в Тернопольской области произведен расчет убытков на сумму

2 млн 804 тыс. 10 грн. за самовольную добычу полезных ископаемых, вероятно, глины (кирпично-черепичного сырья), неустановленными лицами, на территории Зборовской территориальной общины. Материалы направлены в ГУНП в Тернопольской области.