Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что уже в первый День Независимости Украины было ясно, что рано или поздно россияне начнут проливать кровь.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Я очень рад, что могу быть в нашей стране, жить здесь и чувствовать все это богатство, которое мы имеем. Нужно понимать и это ценить, потому что я очень многое слышу, что оно того не стоило. Поверьте, стоило. Вы не понимаете, что такое быть независимыми, а мы независимы. Очень многее сделали ошибок, к сожалению, но мы получили независимость», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

Как рассказывает эксперт, в 1991 году процесс обретения независимости состоялся довольно быстро и даже безболезненно, а потому он еще тогда прекрасно осознавал, что когда-нибудь будет литься кровь, а все потому, что у нас такой вот сосед, иначе просто не могло быть.

«россияне были уверены, что через некоторое время, 4, 5, 7 лет Украина вернется в рф. Если они считали, что не нужно никого никуда возвращать, то зачем они уничтожили Чечню, зачем они убили более 300 тысяч человек, зачем напали на Грузию, зачем Абхазия и Осетия? Они были уверены, что смогут вернуть все и собрать Советский Союз, вот и все», - объясняет Георгий Биркадзе.

По словам эксперта, когда Украина обрела независимость, в его душе была огромная радость, но также и понимание, что когда-то ситуация повернется иначе и россияне все сделают для того, чтобы пролить больше крови.

Как сообщала Politeka, Вигиринский рассказал, будет ли путин продолжать войну, уничтожая экономику рф.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе эксперт рассказал о торгах по зерновому соглашению.