Об этом она рассказала на своем канале.
«В 2021 году парламент принял президентский закон, которым как раз и гарантировалось право на вознаграждение в 10%. И после этого новость заглохла. Единственное, что было потом известно, — это то, что люди, которые все-таки добрались до НАПК и сообщили о коррупции, не все получили вознаграждение», - сообщила Эльвира Кириленко.
По словам автора канала, спустя два года стало известно, что все-таки будет создан в Украине специальный портал для того, чтобы люди не присылали официальные письма на почту. Вместо этого, как отметила Эльвира Кириленко, будет создан отдельный реестр по канонам Евросоюза и всех остальных стран цивилизованного мира.
«Эта новость не является какой-то негативной. На мой взгляд, существование такого реестра – это правильная вещь и очень необходимая», - заявила Эльвира Кириленко.
Как писала ранее Politeka, Госаудитслужба сообщила, что оператор «Укрэнерго» обогатил компанию Коломойского на миллиарды.
Также Politeka сообщала, что 100 тысяч денежной помощи можно получить в Украине: что для этого нужно сделать.