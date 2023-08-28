Автор Ютуб-канала «Четко и по факту» Эльвира Кириленко сообщила, что идея давать денежное вознаграждение за пойманного коррупционера появилась еще пару лет назад.

Об этом она рассказала на своем канале.

«В 2021 году парламент принял президентский закон, которым как раз и гарантировалось право на вознаграждение в 10%. И после этого новость заглохла. Единственное, что было потом известно, — это то, что люди, которые все-таки добрались до НАПК и сообщили о коррупции, не все получили вознаграждение», - сообщила Эльвира Кириленко.

По словам автора канала, спустя два года стало известно, что все-таки будет создан в Украине специальный портал для того, чтобы люди не присылали официальные письма на почту. Вместо этого, как отметила Эльвира Кириленко, будет создан отдельный реестр по канонам Евросоюза и всех остальных стран цивилизованного мира.

«Эта новость не является какой-то негативной. На мой взгляд, существование такого реестра – это правильная вещь и очень необходимая», - заявила Эльвира Кириленко.

Как писала ранее Politeka, Госаудитслужба сообщила, что оператор «Укрэнерго» обогатил компанию Коломойского на миллиарды.

Также Politeka сообщала, что 100 тысяч денежной помощи можно получить в Украине: что для этого нужно сделать.