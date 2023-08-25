Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».
«На чем строится право распоряжаться чужими жизнями на россии и вообще в российской культуре? Да, это криминальная воля, но она должна быть подкреплена еще и компетенциями, это важно понимать», - сообщил Анатолий Якименко.
По словам публициста, как в Советском Союзе, так и в россии сейчас практика распоряжаться чужими жизнями считалась нормальной. Как отметил Анатолий Якименко, эти чиновники обладали легитимностью и даже определенной сакральностью.
«И они обладали легитимностью в глазах народа. И когда нужно, они могли засучить рукава и показать, на что они вообще способны. И они действительно были способны на многое», - заявил Анатолий Якименко.
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Как писала ранее Politeka, Руслан Рохов заявил, что мы являемся полной антитезой к населению рф, людям, которые являются подданными российской империи.
Также Politeka сообщала, что выходим на новый период: эксперт заговорил о «тревожных событиях», к которым придется готовиться оккупантам.