Должностные лица НЭК "Укрэнерго" вопреки законодательству с 7 марта 2022 года по 16 марта 2022 года продавали электроэнергию ООО "Юнайтед Энерджи", которое связывают с олигархом Игорем Коломойским, когда оно имело статус "дефолтный". Таким образом государству был нанесен ущерб на 1,4 млрд грн.

Об этом говорится в результатах аудита на "Укрэнерго" Государственной аудиторской службы, пишет Апостроф.

Одной из функций "Укрэнерго" является администрирование коммерческого учета и расчетов на рынке электроэнергии. Однако согласно результатам аудита НЭК не обеспечивала надлежащий контроль за своевременностью расчетов со стороны участников рынка, а также начисления и взыскания задолженности и соответствующих санкций. Как следствие – образование дебиторской задолженности, безосновательного уменьшения активов и потерь ресурсов государственной компании.

Компания "Юнайтед Энерджи" – это энерготрейдер, который связывается с группой "Приват" Игоря Коломойского, которая поставляет электроэнергию предприятия олигарха, в том числе на два ферросплавных завода, или перепродает ее по более высоким ценам. В отчете говорится, что объем неучтенной электроэнергии, доставшейся компании олигарха, составил 386217,33 МВт*ч на общую сумму 1,4 млрд грн. Для сравнения – столько электроэнергии производит за 16 дней работы один блок АЭС мощностью 1000 МВт.

Представители Госаудитслужбы указывают, что у "Укрэнерго" была возможность обратиться в АО "Ощадбанк", чтобы взыскать долг со счета "Юнайтед Энерджи", но НЭК дважды (09.03.2022 и 11.03.2022) информировала банк, что просроченная задолженность отсутствует.

"Что позволило ООО "Юнайтед Энерджи" вывести 479 млн грн с АО "Ощадбанк" с текущего счета со специальным режимом на другой текущий счет ООО "Юнайтед Энерджи"", - говорится в акте ревизии.

Согласно материалам реестра судебных решений, часть этих средств ООО "Юнайтед Энерджи" перечислило компании "Нью Энерджи Юкрейн". В мае 2022 года НАБУ начало уголовное производство №52022000000000091, в рамках которого Высший антикорсуд арестовал 657 млн ​​грн, которые были на счетах "Нью Энерджи Юкрейн". По мнению следствия, представители "Нью Энерджи Юкрейн" знали, что поступившие от "Юнайтед Энерджи" средства были получены в результате совершения уголовного правонарушения, и что их с целью легализации перечислили на счета "Нью Энерджи Юкрейн". По состоянию на конец марта 2023 года руководство "Нью Энерджи Юкрейн" подавало ходатайство отменить арест с 657 млн ​​грн, но суд ему отказал. Следствие по этому делу продолжается и НЭК "Укрэнерго" пока не получил свои средства обратно.

Это не единственный случай, когда "Укрэнерго" работает себе в убыток, ведя дела с "Юнайтед Энерджи". Так, в августе 2022 г. Верховный Суд рассматривал дело о долге в 117,6 млн грн. Тогда компания, связанная с Коломойским, получила от "Укрэнерго" электроэнергию, а затем за нее не платила. НЭК обратилась в суд, получила решение в свою пользу, но "Юнайтед Энерджи" его обжаловала. Пока суды рассматривают споры между сторонами, деньги, которые должна получить государственная компания, остаются на счетах фирмы, связанной с Коломойским. Для "Укрэнерго" это означает убыток и потерю оборотных средств, а для "Юнайтед Энерджи" – фактически беспроцентный кредит.