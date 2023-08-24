"Украинская" биография агента ФСБ Владимира Сивковича начинается в 1992 году. За период в тридцать лет до полномасштабного вторжения России в Украину эта биография смогла обрасти десятками юридических лиц, названия части которых трудно даже установить, десятками имен и фамилий партнеров, знакомых, лоббистов и помощников. Только одних помощников депутата ВРУ Владимира Сивковича за период с 2002 по 2010 набралось 68 человек, и на платной основе, и на общественных началах. Именно поэтому для рассказа истории о Сивковиче понадобилось так много текста, в том числе и о его авиационном бизнесе.

Об этом пишет портал Антикор.

Однако среди всех многочисленных контактов Сивковича в украинской коммерческой, политической и медийной средах одна фигура стоит выше всех. Одна компания привлекает больше внимания, чем все остальные.

Оружие для группы "Вагнера"

Через несколько дней после проведения парламентских выборов 2019 года в Украине стало известно, что на ливийском аэропорту Аль-Джуфра ударами турецких БПЛА «Байрактар» были уничтожены два грузовых самолета Ил-76ТД. 26 июля 2019 года в социальной сети Twitter появились сообщения и видео нанесения авиаударов по этому аэропорту, которое контролировалось войсками фельдмаршала Халифы Хафтара при поддержке российских сил группы «Вагнера» и министерства обороны РФ, предоставлявших подразделениям Хафтара оружие. При обстреле погиб командир самолета Ил-76ТД с бортовым номером UR-CMC Владимир Бухальский. Он родом из Мелитополя и работал по контракту. Бухальский погиб при попытке спасти бортовые документы. Погибший — военный пенсионер, в свое время являвшийся заместителем командира 25-й бригады транспортной авиации.

Трагедия произошла в период фактического безвластия в Украине, когда всем было понятно, что и президентская, и законодательная власть сконцентрированы в руках Владимира Зеленского и партии «Слуга народа», но нового правительства еще даже не было в проекте.

Тем не менее, Государственная авиационная служба Украины установила факт уничтожения самолетов с бортовыми номерами UR-CMC и UR-CRP, а также их эксплуатантом была украинская компания ООО «Европа Эйр» (38941487), зарегистрированная в октябре 2013 года. А, установив эти факты, украинская Госавиаслужба приняла решение с 27 июля 2019 прекратить действие Сертификата эксплуатанта «Европа Эйр» по номеру UK 046.

Всего лишь через несколько дней в аэропорту ливийского города Мисурата, который находился под контролем вооруженных сил, поддерживаемого ООН и США, воевавшему с силами Халифы Хафтара Правительства национального единства Ливии, был уничтожен третий Ил-76, эксплуатантом которого была другая украинская компания «Скайавиатранс» ». С высокой долей вероятности удар по аэропорту Мисурата был нанесен как месть за уничтожение самолетов и груза в Аль-Джуфри. Операцию мести в Мисурате могли выполнять наемники группы "Вагнера".

На фоне традиционных обвинений в адрес Украины, что она якобы снабжает оружие обеим сторонам конфликта в Ливии, основным вопросом оставалось — как украинская компания может поставлять что-то подразделениям Халифы Хафтара, на стороне которого дерутся наемники группы «Вагнера»?

Разгадка находится в судебных решениях, в которых фигурировала компания Европа Эйр, что абсолютно свободно можно почитать на соответствующих украинских ресурсах.

В частности, на страницах сервиса "Youcontrol" можно почитать судебное решение Голосеевского районного суда города Киева по делу 752/24165/18, принятое 07.12.2018 года следователем судьей Колдиной Александрой Олеговной о наложении ареста на имущество в уголовном производстве10 реестра досудебных расследований 12.10.2018 по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 364-1 УК Украины (Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы).

Старший следователь по особо важным делам следственного управления Главного управления Национальной полиции в Киеве подполковник полиции Вдовенко А.М. заявил ходатайство в суд о наложении ареста на имущество, а именно 53 клише печатей и штампов, якобы принадлежавших «Европа Эйр».

Уголовное дело по фактам злоупотребления было возбуждено из-за того, что должностные лица компании «Европа Эйр» приняли на работу пилотов-пенсионеров, фактически получавших и пенсию, и заработную плату. Другими словами, "Европа Эйр" обманула Пенсионный фонд Украины на сумму более 1 миллиона гривен, минимизируя расходы на членов экипажей самолетов. В рамках этого уголовного дела следователь судья Голосеевского районного суда города Киева предоставил разрешение на проведение обыска в доме одного из руководителей ООО «Европа Эйр» в многоквартирном доме по адресу Ревуцкого, дом 25. Однако представитель «Европа Эйр» умудрился выбросить доказательства из окна своего жилье накануне обыска. Этими доказательствами оказались 53 клише печатей и штампов разных предприятий и учреждений. Но, самое интересное, что это были за предприятия и учреждения…

В документах Голосеевского районного суда есть полный перечень найденных печатей, а вот некоторые из них:

клише печати ООО "ЗетАвиа" (36420097);

клише печати Государственное предприятие Научно-технический комплекс им. О.К. Антонова АНТК "Антонова" (14307529);

кліше печатки Открытое акционерное общество авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина;

клише печати Государственной авиационной службы Украины с оттиском герба Украины;

клише печати Sharjah Airport International Free Zone LL 01;

клише печати оффшорной компании (владельца самолетов) INFINITE SEAL INС (BVI);

кліше печатки ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОСАЭРО, Центр по ТОиР ВС;

копия печати ЗАО АТБ «Домодедово» (РФ);

копия печати компании VOLGA-DNEPR GULF (UAE) FZC.

На все 53 печати были наложены аресты, но даже этот краткий перечень показывает, что держатель печатей мог вести бизнес с компаниями государства-агрессора, в том числе зарегистрированными в оффшорных юрисдикциях, а также с украинскими компаниями, которые могли предоставлять возможность продолжать полеты. самолетов, закрывая глаза на мелкие несоответствия.

Очевидно, реагируя, в том числе, на эту информацию Государственная авиаслужба Украины приняла решение о составлении протокола о правонарушениях в области гражданской авиации №003055 серия АА от 07.09.2018 по эксплуатанту воздушных судов «Европа Эйр».

Менеджмент «Европа Эйр» не согласился с этим решением и подал иск против Госавиаслужбы в печально известный Окружной административный суд города Киева. Дело №640/21250/18 рассматривала судья Добривская Наталья Анатольевна.

На сайте Судебной власти Украины можно получить более подробную информацию о делах принятых к рассмотрению. В частности, официально указано, что представителем истца (то есть «Европа Эйр») была адвокат Антоненко Анна Александровна (5 мая 1983 года рождения).

С ноября 2014 года адвокат Анна Антоненко упоминается на сайте юридической компании «Юримекс», принадлежавшей депутату партии «Слуга народа» Данилу Гетманцеву. В ранних публикациях ее называют старшим юристом этой юридической компании. А уже в октябре 2017 года ее называют руководителем практики международной торговли и инвестирования "Jurimex".

Молодая юрист Анна Антоненко, после окончания юридической академии им. Ярослава Мудрого, вероятно, попала «под крыло» известного и успешного юриста, основателя компании «Юримекс» Даниила Гетманцева.

Крайняя слева – Анна Антоненко. Посередине – Даниил Гетманцев.

В 2016 году коллектив юридической компании поздравляет Анну Антоненко с днем ​​рождения. Интересно, что ругательство этому посту ставит даже нынешняя заместитель председателя Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Полина Лысенко, экс-руководитель Центра противодействия дезинформации.

Скриншот страницы компании "Jurimex" на Facebook

В ноябре 2018 года на сайте компании "Jurimex" публикуют интервью, которое дал персонально Данило Гетманцев, рассказывая о компании, которую он создал. В этом интервью Анна Антоненко упоминается дважды — как человек, специализирующийся на традиционном туризме (бизнес матери Даниила Гетманцева — Елены Дмитриевны — компания "TPG"), а также специалист в «авиастроении».

Причем Гетманцев указывает именно «авиастроение», а не услуги по авиационным перевозкам. То, что это не оговорка, мы попытаемся доказать ниже.

О определенной близости Анны Антоненко к семье Гетманцев может свидетельствовать и тот факт, что именно молодая юристка представляет Елену Дмитриевну Гетманцеву по делу по номеру 755/9539/19, в которой она судится с своим партнером Родриго Элиасом Мерхежем (Rodrigue Elias Merh который сейчас находится под американскими санкциями.

Кроме того, проект открытых данных Clarity Project указывает Анну Антоненко как представителя адвокатского объединения Jurimex при участии в государственных закупках юридических и адвокатских услуг на платформе Prozorro.

К примеру, в апреле 2019 года адвокатское объединение «Юримекс» выиграло тендер на представление интересов Национального банка Украины в судах. При этом, в качестве контактного лица также была указана Анна Антоненко.

Сотрудничество между адвокатом «Юримекс» Анной Антоненко и компанией «Европа Эйр», вероятно, доставлявшей грузы силам Халифы Хафтара и группы «Вагнера» было настолько успешным, что ею открыто кичатся на сайте «Юримекс» в разделе «Авиация».

Особую пикантность ситуации придает тот факт, что уголовное дело возбуждено против «Европа Эйр» касалось уклонения от уплаты платежей в бюджет. А защищать компанию от санкций со стороны Госавиаслужбы взялись подчиненные Даниила Гетманцева, который известен своим жестким отношением к нарушениям в сфере уплаты доходов и сборов.

Наследие Владимира Сивковича и Константина Григоришина

Во второй части расследования мы тщательно изучили, как появилась ПАО «Авиакомпания „Константа“ и потенциальные роли Григоришина и Сивковича в ее рождении и росте. Как стало известно из украинских реестров, в конце 2016 года "Авиакомпания "Константа", оперировавшая флотом из нескольких самолетов Антонов, переходит из рук Григоришина в руки группы компаний, которую представляют американец Джастин Саузерленд и канадец Эндрю Литтл. Впоследствии владельцем компании становится украинец Роман Милешко.

Компания Даниила Гетманцева «Юримекс» кичится на своем сайте, которая осуществляла разноплановое юридическое сопровождение «Константы» в период корпоративных изменений. Так, сотрудники Гетманцева обеспечивали процедуры legal due diligence, консалтинга и реализации М&A украинской компании, передачу корпоративных прав на компанию от кипрских оффшорок Григоришина эмиратской оффшорной компании AP Holdings Limited, через процедуру "squeeze out" (выдавливание миноритарных владельцев).

К обслуживанию «Константы» были приобщены сразу несколько адвокатов, работавших на Гетманцева. Так, например, борьбой с Главным управлением Государственной фискальной службы в Запорожской области, которое налагало определенные штрафные санкции на «Константу», занималась Вита Леонидовна Форсюк (например, дело № 808/3502/17).

На сайте компании Jurimex указывается, что Вита Форсюк была руководителем практики налогового права в Jurimex и даже стала адвокатом года в 2017-м.

В 2021 году Вита Форсюк защитила диссертацию кандидата юридических наук в Киевском национальном университете имени Т.Шевченко по теме «Теоретические проблемы реализации принципов налогообложения». Ее научным руководителем в написании этой диссертации стал ее же босс – Даниил Гетманцев. Хотя, в сфере академической добродетели нашлись бы эксперты, увидевшие в этом конфликт интересов. Ведь Гетманцев осуществлял руководство работой Форсюка и в сфере обслуживания клиентов, и в сфере научных изысканий.

Что же касается работы с должниками, то на этом направлении компанию «Константа» представлял в судах другой адвокат "Jurimex" - Руслан Владимирович Мельниченко, который в 2015 году окончил Киевский национальный университет имени Т.Шевченко и пошел работать в Гетманцев на должность старшего юриста практики. международной торговли и инвестирования, получив позже право заниматься адвокатской деятельностью Совета адвокатов Винницкой области.

От источников известно, что помогала с юридическими вопросами руководству «Константы» и вышеупомянутая Анна Антоненко. Ну а Гетманцев, очевидно контролировал весь процесс (в частности, и суды против ГНС) как руководитель юридической компании.

Кто же настоящий владелец самолетов?

В ноябре 2018 года на сайте компании Юримекс Даниил Гетманцев публикует свое интервью, в котором снова перечисляет своих клиентов. Среди других компаний он упоминает и те, которые связаны с авиацией. В частности, зарегистрированную в оффшорной зоне ОАЭ, "Expedition Aviation", частично контролируемую Романом Милешко, и «Мотор Сич», генеральный директор которой Вячеслав Богуслаев недавно попал в шпионский скандал и обратился с просьбой включить его в списки обмена пленных.

Эмиратская компания "Expedition Aviation" является владельцем многих самолетов, эксплуатируемых «Авиакомпанией „Константа“. На данный момент, Государственный реестр гражданских воздушных судов содержит информацию о 13 самолетах „Антонов“, которыми располагает 'Expedition Aviation', и 5 вертолетах-модификациях модели Ми-8, эксплуатируемых украинским ООО „H3Оперейшинс“ (43682737), основанным в июне 2020 года. -го года Романом Милешко, который и является единственным владельцем компании.

В официальных документах, которые «Авиакомпания Константа» подавала в Департамент транспорта США, указано, что Роман Милешко контролировал 70% Expedition Aviation (ОАЭ) до 21 ноября 2019 года, когда его доля снизилась до 40%. Кто именно контролирует эту эмиратскую компанию вместе с Милешко — неизвестно.

Однако, и "Expedition Aviation", и "Авиакомпания "Константа" и "H3Оперейшинс" очень активно формировали свой воздушный флот в последний период. Так, в период 2021-2022 годов к флоту "Авиакомпании Константа" добавилось три борта Ан-74, принадлежащих эмиратский "AMIS FZE" и эстонской "EKA Grupp Pvt LTD".

Раздел «Авиация» на сайте компании "Jurimex" как раз содержит пояснения, что подчиненные Гетманцева осуществляли «подготовку, драфтинг, и комплексное сопровождение ряда сделок по приобретению и последующей передаче в лизинг воздушных судов, сопровождению согласительных процедур перед органами государственной власти в сфере авиации Украины, Грузии, Объединенных Арабских Эмиратов, Афганистана».

Поэтому можно предположить, что когда Гетманцев в своем интервью говорит об обслуживании компании "Expedition Aviation", то это означает приобретение новых воздушных судов, предоставление их в лизинг «Авиакомпании Константа» и официальное получение необходимых разрешений Государственной авиационной службы Украины. Однако, есть ли у самого Романа Милешко достаточно денег, чтобы совершать покупку самолетов, или кто-то с большими деньгами стоит за его спиной в тени, чтобы обеспечивать авиаперевозки в тех регионах, где это нужно для чьих-то интересов?

Многострадальный Харьковский авиазавод

Во второй части расследования биографии Сивковича мы особое внимание уделили практически одержимости, которую люди и бизнесы, близкие к Владимиру Сивковичу, демонстрировали по отношению к уникальным самолетам Ан-74, разработанным конструкторским бюро „Антонова“ для использования в условиях Дальнего севера Советского. Союза. Эти самолеты производило только одно предприятие в мире – Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП, Харьковский авиационный завод (ХАЗ)).

Несмотря на свои уникальные технические характеристики, Ан-74 достаточно дорог в обслуживании. Поэтому наиболее прибыльным путем его использования является перевозка оружия и взрывчатки, что обеспечивает повышение цены перевозок.

Интересно, что воздушный флот, близкий к Сивковичу, компании «Витаир» состоял из одних только Ан-74. С интересом также можно изучать отрывки исторических данных о том, как бизнес-партнер Владимира Сивковича — Олег Сляднев — упорно работал, чтобы получить контроль над Харьковским авиазаводом, который производил Ан-74.

Ну, и отдельно стоит абсолютно магическая история появления „американских инвесторов“, которые готовы были инвестировать в Харьковский авиазавод 150 миллионов долларов, однако, по словам президента Ассоциации „Укравиапром“, председателя правления АО „ФЭД“ (Харьков) Виктора Попова — оказались „ международными финансовыми авантюристами, которые не дали на завод ни копейки. Зато из-за эксклюзивных отношений с „инвесторами“ ХАЗ был обязан прекратить любые переговоры с другими потенциальными партнерами, что привело к его фактической остановке перед полномасштабным вторжением России.

Напомним, что инвестиционная инициатива финансировать ХАЗ от компании 'Oriole Capital Group' изложена в официальном письме, подписанном генеральным директором 'Aero-Pioneer Group' Хоссейном Моусави и генеральным директором 'Oriole Ltd.' Набилом Баракатом.

Подписчики сообщают в своем инвестиционном предложении, что корпорация "Aero-Pioneer Group" состоит из нескольких дочерних компаний, к которым, в частности, относятся ПАО «Авиакомпания „Константа“, 'Airgenium Inc.', 'AP Holdings Ltd.', 'Aero -Foods International'.

Адвокатское объединение "Юримекс" осуществляло юридическое обслуживание по меньшей мере двух компаний из этого списка - "Авиакомпании "Константы" и "AP Holdings Ltd."

В частности, на сайте компании «Юримекс», в разделе «Авиация» подчиненные Даниила Гетманцева перечисляют содержание своих услуг:

Проведение комплексного юридического аудита государственного авиационного предприятия Украины, разработка сценариев кооперации между клиентом, инвестором и государственным предприятием (совместная деятельность, ГЧП и т.п.) по производству самолетов под государственные гарантии, представительство и согласование проекта с профильными министерствами Консалтинг клиента по импортозамещению российских составляющих, а также внесение изменений в конструкторскую документацию;

Анализ процедуры банкротства государственного авиационного производственного предприятия, имеющего большую задолженность по выплате заработной платы и подготовка отчета о возможных моделях вывода государственного предприятия из процедуры банкротства;

Консультирование и драфтинг сделок по производству шести самолетов АН-74 государственным авиационным предприятием Украины за счет давальческого сырья клиента.

В этих трех пунктах не раскрывается предприятие, для которого адвокаты «Юримекс» проводят аудит и вывод из банкротства. Однако, учитывая изложенное, можно предположить, что в каждом из этих трех пунктов речь идет именно о Харьковском авиазаводе, инвестиции которому предлагали партнеры «Авиакомпании Константа».

Так, например, по отношению к третьему пункту о производстве Ан-74 сомнений нет, поскольку производит эти самолеты одно предприятие в мире. Именно это предприятие находилось на грани банкротства из-за огромных задолженностей по зарплате, а потому и по второму пункту эти предположения имеют все основания.

Формулировка „Разработка сценариев кооперации между клиентом, инвестором и государственным предприятием“ может свидетельствовать о том, что драконовские условия для украинского авиационного предприятия с полным и неограниченным контролем за процессами со стороны „инвесторов“, разрабатывали именно юристы „Юримекса“. Состояние ХАЗ на данный момент, во время полномасштабной войны, и статус этого инвестиционного соглашения, заблокировавшего активность предприятия, продолжает быть неопределенным.

„Юримекс“ и украинские медиа

В первой части расследования о биографии Владимира Сивковича мы уже говорили о скандале вокруг телеканала „ТВі“, разразившегося в апреле 2013 года. 30 апреля 2013 года издание "Украинская правда" опубликовало информацию от владелицы компании, которая фактически владела телеканалом "ТВi" - Ортодоксии Никии - основательницы оффшорной компании "Вилкокс".

По состоянию на 18 апреля 2013 года компания "Вилкокс Венчерз Лимитед" (BVI) контролировала ООО "Медиа Инфо" (37569329), которое, в свою очередь, владело телеканалом "ТВi". Миноритарным совладельцем Медиа Инфо вместе с Ортодоксией Никией, в то время, также был Радченко Олег Анатольевич, который по словам Константина Кагаловского был кумом Владимира Сивковича.

Никия тогда, в частности, заявила, что „23 апреля 2013 года было обнаружено, что принадлежащая кампании "Вилкокс" доля в ООО "Медиа Инфо" была незаконным способом отчуждена в пользу компании "Балмор Лимитед". Данным заявляю, что компания "Вилкокс" никому не давала разрешения на продажу доли в ООО "Медиа Инфо".

Кроме того, она сообщила, что за последние три года (2011–2013) ее компания «Вилкокс» выдавала доверенности для представительства ее интересов только трем лицам — юристам ООО «Юримекс».

Этот факт, в частности, подтверждается тем, что 10 июня 2011 года была подана заявка на регистрацию торговой марки «ТВи-Культура» от ООО «Медиа Инфо». А заявка на регистрацию торговой марки «ТВi» подана 15.08.2012 от ООО «Инфо24» (37535546), которое контролировалось в равных долях Виталием Портниковым, Наталией Катеринчук, Николаем Княжицким и Артемом Шевченко.

Регистрация обеих торговых марок осуществляли юристы компании «Юримекс» и указывали свой адрес для переписки. Интересно и то, что контактный телефон компании «Юримекс» +380442340688, указанный в Едином государственном реестре (ЕГР), является таким же, как и у компаний «ИНФО24» и «Медиа Инфо».

Учитывая слова Ортодоксии Никии о том, что доверенности на осуществление манипуляций с корпоративными правами телеканала «ТВi» не было никто, кроме компании «Юримекс», и широко дискутированы обвинения в совершении рейдерского захвата телеканала, рождается подозрение, что подчиненные Данилу Гетманцеву, который в течение восьми лет был помощником народного депутата Владимира Сивковича, могли быть непосредственно причастны к этому рейдерскому захвату.

Уже в июле 2014 года, когда российская агрессия против Украины была в разгаре, в новой передаче «Подробности» на канале «Интер» вышел сюжет о скандале вокруг Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) из-за того, что новое руководство Концерна возобновило отправка платежей за электроэнергию на захваченных телебашнях, стоящих на оккупированных Россией территориях Луганской и Донецкой областей.

В сюжете фигурирует информация о том, что над тендерной документацией и материалами платежей работали именно юристы того же «Юримекса». Автор сюжета взяла комментарий по телефону у экс-директора телеканала «ТВi» Натальи Катеринчук. По словам Катеринчук, юридическая компания "Юримекс" была приглашена к сотрудничеству с телеканалом "ТВi" Николаем Княжицким, который, напомним, сопровождал старт "медийной части" карьеры Владимира Сивковича на телеканале СТБ.

Бывший директор «ТВi» прямо утверждала, что компания «Юримекс» Данила Гетманцева якобы намеренно проигрывала судебные дела за незаконно отобранные частоты телеканала, а также обслуживала интересы Владимира Сивковича и его сына.

Комментарий для «Подробностей»

По данным проекта chesno.org, помощником народного депутата 7-го созыва Николая Княжицкого на общественных началах был Крайняк Юрий Олегович, ныне возглавляющий компанию «Юримекс», а в то время подчиненный Даниил Гетманцев.

Через четыре года после событий на КРРТ, которые комментировала Наталья Катеринчук, в ноябре 2018 года украинское издание «Детектор Медиа» сообщило о том, что Национальный совет по телевидению и радиовещанию предоставил лицензию на кабельное вещание компании ООО «Канжут» (37995445), подписан и представителем которого был Крайняк Юрий Олегович - помощник народного депутата Княжицкого.

Контактные номера телефонов ООО «Канжут» и юридической компании «Юримекс» снова совпадали до последней цифры (+380442340688). Кроме того, два юридических лица оказались зарегистрированными по одному адресу — город Киев, ул.Большая Васильковская, дом 9/2, офис 67. Это именно то помещение, где годами работала основательница туроператора "TPG" Елена Гетманцева — мать будущего руководителя парламентского комитета.

Интерес ситуации заключался в том, что Крайняк добился лицензирования телеканала, который говорит под торговой маркой, повторяющей название «рейдернутого» телеканала «ТВi».

Логотип торговой марки ООО «Канжут» Юрия Крайняка

То есть, ООО «Канжут» предоставили для регистрации свой новый логотип, где буквы «ТВ» написаны кириллицей, а единица римской пометкой «И», визуально полностью повторяющей логотип канала «ТВi», просто выполнен графически другим способом.

Когда вся жизнь состоит из одних только совпадений

В своих многочисленных комментариях Даниил Гетманцев неоднократно отмечал, что работал на народного депутата Владимира Сивковича исключительно в контексте написания проектов нормативно-правовых актов и не имел с ним больше никаких контактов вне депутатской деятельности Сивковича.

Однако, на мой взгляд, бренд юридической компании «Юримекс» и ее адвокаты слишком часто появляются в те моменты, когда национальные интересы Украины пересекаются с возможным влиянием спецслужб государства-агрессора.

Это и поддержка в судах интересов компании "Европа Эйр", которая, вероятно, доставляла грузы для хафтаровцев и вагнеровцев. Это – обслуживание «Авиакомпании „Константа“, которая родилась как инвестиция российского олигарха Константина Григоришина при поддержке народного депутата Владимира Сивковича. Это сопровождение покупки и продажи самолетов компанией 'Expedition Aviation' с не до конца понятными бенефициарами. Это создание юридической основы для получения полного контроля над Харьковским авиазаводом — украинским производителем самолетов Ан-74, к которым, очевидно, крайне небезразличны Владимир Сивкович и его партнеры.

В конце концов, это участие в одном из самых громких скандалов с медиа-собственностью в Украине: рейдерском захвате телеканала "ТВi", активным защитником которого, кстати, был Павел Шеремет, к убийству которого могут быть причастны и российские спецслужбы, и контакты агентуры ФСБ в Украине.

В каждом из этих сложных сюжетов, где фигурируют сотрудники компании "Юримекс", случаются следы прямо или косвенно могут быть связаны с деятельностью агентуры российских спецслужб.

Не много ли совпадений для одного юридического лица, бывший владелец которого, фактически, руководит украинской экономикой и фискальной политикой?