Антироссийские санкции против ключевых бенефициаров российской системы не только не спадают, а наоборот, набирают обороты. В начале августа под очередной санкционный удар попали владельцы "Альфа-Групп": Михаил Фридман, Петер Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев.

Об этом пишет сайт телеканала Прямой.

Санкции в отношении них ввел Минфин США в связи с тем, что они являются членами наблюдательного совета Альфа-Групп. Авен также говорит, что он возглавляет правление российской страховой компании, Фридман принимает участие в деятельности Союза промышленников и предпринимателей, Хан руководит строительными компаниями в России, а Кузьмичев — инвестиционной компанией. Следует отметить, что перечисленные лица уже под санкциями других стран и всячески пытаются из-под этих санкций выйти.

Известно, что Авен и Фридман оставили совет директоров Альфа-банка, Хан и Кузьмичев вышли из состава его акционеров. Избавиться от своих долей в банке планируют и Фридман с Авеном. Кроме того, они начали финансировать российскую оппозицию, в частности Алексея Навального и его Фонд по борьбе с коррупцией, в результате чего соратник Алексея Навального Леонид Волков направил на имя главы европейской дипломатии Жозепа Борреля письмо с просьбой снять санкции в отношении Авена, Фридмана, Кузьмичева и Хана. В марте Волков назвал это "большой политической ошибкой". Однако это письмо лишь вызвало скандал самих "гроз", а владельцам "Альфа-Групп" не помогло.

Тем временем Авен и Фридман отрицали решение о введении санкций в европейских судах, а Михаил Фридман даже упомянул о своем украинском происхождении – бизнесмен родился во Львове – впрочем, почему-то забыв при этом свою поддержку действий российских властей по Украине и участие в финансировании этого процесса. Петер Авен также настаивал, что он не россиянин, а гражданин Латвии, с которой "связан исторически". Это произошло после того, как Бюро защиты Конституции Латвии заявило о намерении лишить гражданства совладельца "Альфа-Групп" Петера Авена.

В Украине против одного из бенефициаров группы, Михаила Фридмана, генеральная прокуратура возбудила уголовное дело. Говорится о выводе 700 миллионов гривен из Sense bank, совладельцем которого был Фридман вместе со своими партнерами по Альфа-Групп Косоговым и Авеном.

До 1 декабря 2022 года банк работал под названием Альфа-банк Украина, что свидетельствовало о его принадлежности к Альфа-Групп, который имеет огромные активы в Украине. Ему, в частности, принадлежат страховые компании (Альфа лизинг, Альфа страхование), вода (Моршинская) и связь (Киевстар).

Переименование Альфа-банка не помогло – его национализировали, хотя владельцы пытались вывести его из-под санкций, передав право голоса по своим акциям гражданину Болгарии Симеону Дянкову. Однако движение средств у Sense bank все равно продолжали контролировать Фридман с партнерами.

Как заявила украинская Генпрокуратура, в национализацию банка Фридман “с привлечением подконтрольных ему учредителей и руководителей этих компаний вывел активы банка под видом выплаты роялти за использование торговых знаков, ранее принадлежавших материнскому банку в России. В 2021 году право собственности на эти торговые знаки переоформлено на кипрского нерезидента для обеспечения возможности применения условий льготного налогообложения и положений Конвенции об избежании двойного налогообложения. Таким образом, российский олигарх вместе с другими соучастниками обеспечил умышленное уклонение от уплаты налогов в Украине принадлежащими ему должностными лицами украинского банка при выплате роялти в адрес оффшорной кипрской компании”.

В рамках расследования уголовного дела также составлено сообщение о подозрении трем руководителям кипрских компаний по фактам содействия в подделке документов и легализации средств на общую сумму 169 млн грн, а также бывшим руководителям украинского банка в умышленном уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 18 млн грн , совершенном в пользу российского олигарха”.

О ком именно и какие именно кипрские компании идет речь, в ОГПУ не сообщают. Однако известно, что накануне национализации, по данным НБУ, владельцами прямого участия в банке были ABH Ukraine Limited (Кипр) и ABH Holdings SA (Люксембург).

Если относительно судьбы бывшего Альфа-банка Украина все более или менее понятно, то будет ли национализирована компания Киевстар, которая является одним из самых мощных телекоммуникационных операторов Украины и также принадлежит Альфа-Групп, неизвестно. Относительно ее дальнейшей судьбы власти страны хранят молчание.

Однако это вызывает множество вопросов в свете того, что с началом СВО бенефициары Альфа-Групп начали активно менять структуру собственности подконтрольных компаний во избежание санкций. Еще в прошлом году "Радио Свобода" провело расследование,что свидетельствовало, что Михаил Фридман исходит из владения своими активами. Для этого, кроме публичных писем с призывами к пониманию и финансированию российской квази-оппозиции, олигарх использовал еще несколько приемов, в частности, изменение названий, как это произошло с Альфа-банком Украина, и переписывание активов на подставных лиц. Сразу после введения санкций против Авена и Фридмана свои доли в банке на другого партнера – Андрея Косогова – переписали другие совладельцы "Альфа-Групп" Герман Хан (20,9659%) и Алексей Кузьмичев (16,3%). Но они так спешили, что не согласовали такую ​​процедуру с Национальным банком Украины, поэтому Нацбанк наложил штраф и запретил такое отчуждение. Результатом стали уголовное дело и национализация.

В то же время есть и более успешные кейсы такой переписки. Для этого среди прочего в структуре Альфа-Групп существует компания А1, которая занимается инвестициями. Хотя за формулировкой инвестиции в случае А1 действительно кроется обычное рейдерство, а одним из направлений ее деятельности является захват активов умерших бизнесменов, чьи родственники и законные наследники часто просто не ориентируются в ситуации и не в состоянии защитить свои законные интересы. Конечно, речь идет об активах, которые стоят десятки и сотни миллионов – А1 отслеживает такие случаи и включается в борьбу за наследство.

Один из примеров – дело с рейдерским захватом конструкторского бюро Корунд-М в России. После смерти одного из его совладельцев Александра Ставицкого другой владелец Владимир Бетелин, которому принадлежало 50% компании, обнаружил, что вдова покойного компаньона продала унаследованную ею долю компании А1, которая на правах акционера инвестировала в Корунд-М средства, вытеснив таким образом Бетелина из среди совладельцев.

Корунд-М – гораздо меньший актив, чем тот же Киевстар или бывший Альфа-банк. Однако пример с ним показывает, что Альфа-Групп – это многоуровневая структура, имеющая свои подразделения для решения соответствующих задач. Еще одним примером деятельности в этом направлении может быть история с яхтой "Черная жемчужина", которая в наследство покойного миллиардера Олега Бурлакова.

Несмотря на наличие официального завещания, неожиданные претензии по наследству заявила сестра миллиардера Вера Казакова и ее муж Николай Казаков. Наследие покойного Бурлакова – а на момент смерти в июне 2021 года его активы в разных странах мира оценивались в три миллиарда фунтов стерлингов – в случае, если удастся оформить его на Казаковых, будет фактической собственностью Альфа-Групп, однако не будет подпадать под санкции, поскольку номинальными владельцами будут выступать граждане Эстонии Казаковы, которые формально никак не принадлежат к Альфа-Групп.

Для этого компания А1, занимающаяся инвестициями и входящая в группу, ведет кейс Казаковых. В их интересах выступает солиситор (т.е. адвокат, имеющий право работать в судах Англии) Дмитрий Алексеевич Черненко, член адвокатской коллегии под названием А1. То, что название адвокатской коллегии и название инвестиционной компании, входящей в Альфа-Групп, идентичны, вовсе не случайное совпадение.

Дмитрий Черненко несколько раз давал показания по судебным делам в Лондоне как свидетель Российского агентства по страхованию вкладов (АСВ). В том числе участвовал в процессах поиска активов Внешпромбанка. Черненко также участвовал в деле против Александра Катунина. Его показания под присягой привели к тому, что банк ВТБ заморозил активы бизнесмена. В настоящее время Черненко участвует в процессах в Англии на стороне Казаковых.

Одним из управляющих партнеров коллегии А1 является Дмитрий Павлов, о чем заявлял в 2020 году в интервью РБК еще один управляющий партнер А1 Андрей Элинсон. Что интересно, фамилия Павлова в так называемой "партнерской программе" А1 стоит в одном ряду с фамилиями бенефициаров Альфа-Групп.

Считается, что именно Павлов, Черненко и коллегия А1 играют немаловажную роль в деле Казаковых. Им помогает Марина Руднева – супруга Дмитрия Павлова. В 2011 году она стала генеральным директором компании O1 Group Борисом Минцем. 2019 возглавила девелоперскую компанию Vos'hod. Оба живут между Лондоном и Москвой. Марина Руднева – личность достаточно интересная. Это именно к ней пошел брошенный Ксенией Собчак Максим Виторган.

Однако жить с актером, пусть и известным, бизнесвумен не пожелала, поэтому выбрала более перспективную партию — Дмитрия Павлова из коллегии адвокатов А1.

Что касается коллегии А1, то «клубничкой» относительно личной жизни ее руководителей интересные подробности вокруг нее не заканчиваются. Именно в этой компании в свое время работал Александр Винокуров – зять министра иностранных дел РФ Лаврова. Под его руководством были захвачены предприятия "Евродон", "Будфарфор" и другие. Методы у него были достаточно строгие – например, летом 2014 года завод "Будфарфор" в Ростовской области атаковали около сотни людей с оружием.

Следует напомнить, что 20 мая гостиница в Тбилиси, где остановился Винокуров и его жена, Екатерина Винокурова, дочь Лаврова, была оцеплена грузинскими активистами , которые требовали, чтобы россияне немедленно уехали из Грузии. "Мы не дадим превратить Грузию в дачный поселок для семьи Лаврова", - скандировали активисты. В результате свадьбы, на которую приехал зять Лаврова с группой россиян, пришлось упразднить, а россияне вернулись на родину.

Самым известным из активов, на которые претендует "Альфа-Групп" в этой войне по наследству Олега Бурлакова, является построенная по инновационным технологиям яхта "Черная жемчужина", стоимость которой достигает рекордных 400 миллионов евро. Она таинственно исчезла в прошлом году со стоянки в Черногории и тоже таинственно появилась в Карибском море, где на ней были замечены известные россияне.

Очевидно, что Вера и Николай Казаковы, а также солиситор Дмитрий Черненко, представляющий их интересы в судах Великобритании, способствуют Альфа-Групп в уклонении от международных санкций. Фактически это дает основания для введения санкций не только от Великобритании, но и от стран Евросоюза, США и Канады в отношении них. Основание — Казаков, выступающий в роли номинала, и представляющий его как юрист Черненко предоставляют услуги подсанкционным российским структурам, чтобы избежать санкций. Тем более что подобные прецеденты уже есть.

Как сообщал РБК в апреле нынешнего года, "Великобритания заявила, что санкции были введены против двух лиц, которых она обвинила в том, что они были "финансовыми посредниками" российских бизнесменов Романа Абрамовича и Алишера Усманова. Ими оказались киприоты – управляющий бухгалтерской фирмой Димитрис Иоаннидис и Христодулос Василиадис, занимающийся юридической практикой”.

Кейс Казаковых, Дмитрия Черненко и адвокатской коллегии А1 именно из той же серии, то есть против них необходимо ввести санкции при содействии подсанкционным российским бизнесменам в обходе международных санкций. При этом следует учитывать, что Альфа-Групп и, соответственно, ее подразделение А1 – бизнес-группа, которая очень близка к Кремлю и прямо причастна к финансовому обеспечению военного конфликта. Структуры "Альфа-Групп" получали деньги непосредственно из военного бюджета РФ уже и после 24 февраля 2022 года. И продолжают получать.

Как выяснили журналисты "Схем", за последние пять лет Росгвардия выплатила входящей в "Альфа-Групп" компании "Альфа-страхование" не менее 280 миллионов рублей. В частности, Схемы продемонстрировали контракты 2022 года на страхование КамАЗов подразделений Росгвардии в Калужской, Воронежской, Тульской и Брянской областях. Эти машины впоследствии были замечены в колоннах военной техники, возвращавшейся из Украины.

То есть, действуя в пользу А1 как стержневой, опорной структуры Альф-Групп, Казаковы, Черненко и другие прямо способствуют людям и структурам, которые зарабатывают деньги на специальной военной операции. И этим опосредованно являются бенефициарами этого конфликта.

Итак, то, что против владельцев "Альфа-Групп" началась настоящая санкционная война, они сами, скорее всего, прекрасно понимают. Отсюда и все их попытки вспомнить о своих "украинских, латвийских, израильских" и других корнях. Но пока усилия международного сообщества сосредоточены на верхушке активов "Альфа-Групп", а пример с действиями А1 показывает, что Фридман, Хан, Авен и Кузьмичев создали достаточно гибкую структуру, позволяющую им перевести значительную часть своих активов на малозаметные номиналы. формальной точки зрения не имеют к ним никакого отношения. Как власти Великобритании, Евросоюза и Украины должны на это реагировать?