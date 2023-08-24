Ведьма-некромантка Мария Тихая сделала расклад таро на Мариуполь и объяснила, что освобождать город нам придется не только от россиян, но и от тех жителей, которым промыла мозги российская пропаганда.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Планируется перевезти в Мариуполь 300 тысяч россиян. То есть, как я понимаю, они хотят провести перезаселение. Давай посмотрим, удастся ли им до конца сентября хотя бы тысячу россиян туда перевезти? И что с ними делать, когда придут ВСУ?

К сожалению, там не все мирное население хочет в свободной Украине жить, если честно. Когда война только начиналась, мирное население выбрало именно свой путь, многие. Другое дело – Херсон, Харьков. Херсон вышел и сказал, что не хочет быть в россии, хочет быть в Украине, до свидания.

А в Мариуполе другая ситуация, у меня было много знакомых до войны, я прекрасно понимаю, какие у них там пропутинские настроения. Поэтому здесь момент еще людей учитывается, многие не захотят. Поэтому все очень трудно будет деоккупировать. То, что они будут убегать, да, но в отношении людей, которые в россии хотят жить, вопрос большой. Не помешают ли они вернуть город в Украину.

А там уже въезжают в город, четко здесь, даже больше 1000, там приезжих много.

Какая судьба ждет этих россиян в Мариуполе?

Показывает, кто уезжает, кто остается. Колесница падает. Многие будут уезжать с детьми, многие не смогут уехать оттуда. А почему? Все просто, потому что многие вложили деньги в недвижимость, по сути, они туда переехали с концами, вот и все, поэтому перевернутая карта падает, не смогут уехать.

Я не знаю, как там будет, честно, я не понимаю до сих пор. Я часто думаю о Мариуполе, вот ВСУ придут, будет деоккупация, они (ред. – приезжие) будут убегать – да, а что делать с живущими там и имеющими пропутинские настроения? Там так же, как и в Бердянске, там очень много промытых, поддерживающих путина, это правда, и эти люди могут палки в колеса вставить ВСУ.

Как сообщала Politeka, Бюн сообщила, что россияне сейчас занимаются тщетным запугиванием жителей Херсонщины.

Также Politeka писала о том, что Хомутовская рассказала, испортят ли российские ракеты украинцам День Независимости.