Политолог Руслан Бизяев сообщил, что многие люди, которые участвовали в Первой мировой войне, стали участниками еще и Второй мировой.

Об этом он рассказал на канале «Дикий live».

«Первая мировая война очень серьезно отразилась на восприятии понятий «война» и «мир» в умах того поколения. И очень многие участники Первой мировой войны стали в итоге участниками Второй мировой войны. То есть эти две войны произошли в рамках жизни одного-двух поколений», - сообщил Руслан Бизяев.

По словам политолога, люди, которые помнили Первую мировую войну и участвовали в ней, потом стали участниками Второй мировой войны. Как отметил Руслан Бизяев, Гитлер был награжден орденом во время Первой мировой, в Первой мировой войне участвовал Черчилль.

«Та и в принципе и Муссолини, и Сталин были не так далеки от понимания того, что такое Первая мировая война. Поэтому поколение, которое увидело, казалось бы, после окончания Первой мировой войны свет в конце туннеля, очень скоро поняло, что это летящий навстречу поезд», - заявил Руслан Бизяев.

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