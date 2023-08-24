Политический аналитик Тарас Загородний прокомментировал публикации в западных СМИ о том, что в следующем году Украина может не получить такой большой помощи.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Западная пресса продемонстрировала украинцам, что там тоже не всему можно верить. Все эта риторика о том, что Украина погибнет за 3 дня, начиналась же с этого, было же море публикаций, зачем спасать эту страну, все рухнет. Не рухнуло. Дальше в газетах, понятно, никто извиняться не собирается, начинают переходить к плану «Б» - рассматривать, что, где и как», - отмечает Тарас Загородний.

Как рассказывает эксперт, после того, как украинский народ, армия продемонстрировали устойчивость, захватили симпатии в первую очередь западных народов, американцев, тогда и элиты были вынуждены помогать, хотя, конечно же, не все хотели. В частности, он вспоминает план бывшего премьер-министра Италии Драги со всеми хотелками россии, он никуда не делся.

К тому же, объясняет аналитик, многим российско-украинская война принесла убытки, в частности, германские элиты в трауре, ведь накрылись их пенсии в «Газпроме», выплаты от россиян, а так сладко, хорошо жилось. И вот такие разговоры, констатирует он, настроения, которые, конечно же, поддерживают не все, подхватывают СМИ.

«Соответственно, это все рождает вал таких публикаций. Где-то есть полезные идиоты, где-то есть откровенно пророссийские вбросы, которые все это активно качают. Если же все уже проиграно, то почему F-16 будут? Да, они еще не передали, но показали, что вот, они есть, приблизительное количество, идет допущение, сроки, и я не исключаю, что сроки могут быть даже раньше», - объясняет Тарас Загородний.

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