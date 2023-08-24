У Украины отсутствует реалистичная энергетическая стратегия, а для достижения энергетической независимости нужна четкая и последовательная государственная политика, политическая воля, огромные инвестиции.

Об этом в своей колонке ко Дню независимости пишет эксперт в сфере энергетики Александр Кацуба.

По мнению автора, для достижения реальной энергетической независимости, Украина должна сосредоточиться на 5 ключевых направлениях.

Первый – снизить зависимость Украины от импортного ископаемого топлива. Так как именно импорт вымывает деньги из страны и заставляет строить сложные политические, экономические и технологические конструкции, чтобы получить достаточное количество газа, нефти, угля, продуктов переработки. Также ископаемое топливо является главным источником загрязнения и долгосрочных экологических и климатических проблем.

Второе направление – повышение энергоэффективности экономики, коммунального хозяйства и быта украинцев. Восстанавливать разрушенное мы должны уже по новейшим технологиям, минимизируя потребление энергии.

Третье направление – обеспечение здоровой конкуренции, борьба с частными и государственными монополиями. Четвертое – интеграция в европейский энергетический рынок. Наконец, пятое — инвестиции в образование и научные исследования в сфере энергетики. Без кадрового потенциала и собственных патентов мы не сможем развивать критические для энергетической независимости направления.

Энергетическая независимость Украины важна для всего континента, а энергетика — большая часть потенциала украинской интеграции в европейское и мировое экономическое пространство, эксклюзивная возможность построить мощный экономический фундамент национального успеха, резюмирует Кацуба. .

Александр Кацуба – украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.

