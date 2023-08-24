Политолог Кость Бондаренко сообщил, что Китай заинтересован в том, чтобы между Беларусью и ее соседями нормализовались отношения.

Об этом он рассказал на канале «Дикий live».

«Китайцы влияют на Беларусь очень сильно и очень давно. Я обратил внимание на то, насколько присутствует именно китайский фактор в экономике Беларуси: возле Минска строится китайский хаб под названием «Великий камень», в Минске и вокруг него очень много вывесок на китайском языке», - сообщил Кость Бондаренко.

По словам политолога, северная нитка Великого шелкового пути проходит в европейские страны именно через территорию Беларуси. Как отметил Кость Бондаренко, именно поэтому Китай очень заинтересован в том, чтобы между Беларусью и ее соседями нормализовались отношения.

«Хотя бы это должно касаться экономического сотрудничества и обмена товарами», - заявил Кость Бондаренко.

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