Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что в российско-украинской войне Турция помогает обеим сторонам, а из зерновой сделки пытается прежде всего взять выгоду.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Если кто-то считает, что Эрдоган отличается от путина, то он очень ошибаетесь. Эрдоган – это человек такой же продажный, как и путин. Сегодня он зарабатывает сумасшедшие деньги. Почему, вы думаете, до сих пор не заработало зерновое соглашение? А я вам объясню. До сих пор на этом Турция ежегодно зарабатывала около 10 миллиардов долларов, а сейчас может зарабатывать 30 миллиардов. Поэтому он торгуется», – объясняет Георгий Биркадзе.

В частности, эксперт вспоминает ситуации, когда турецкие суда попадали под ракетные обстрелы рф, как Турция сбила российский истребитель, путин тогда только запретил турецкие помидоры, то есть можно сказать, что ничего не сделал.

В целом же, констатирует он, сегодня пять стран позволяют дышать российской экономике, если бы не они, не было бы уже этой экономики. По словам эксперта, одной из стран, не позволяющих отключить от аппарата россию, как раз является Турция, было бы здорово, если бы она перестала помогать агрессору. Тем не менее, напоминает он, россияне сегодня продолжают производить ракеты, а детали они берут как раз в Турции.

«Турция нам помогает байрактарами, а также помогает россиянам, снабжает туда эти детали. Чтобы вы понимали, у них товарооборот вырос втрое с Турцией, это больше 200 миллиардов долларов. Поэтому здесь нужно понять, что, к сожалению, Эрдоган играет и вашим, и нашим», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Хомутовская рассказала, испортят ли российские ракеты украинцам День Независимости.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, сможет ли Украина отгружать зерно без рф.