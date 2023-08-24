Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Как бы выбор он уже сделал. Они (ред. – 11 пакетов санкций) введены, они действуют и он продолжает то, что начал. Значит, решение и риски он и его команда просчитали. Более того, это, опять же, хорошие слова, которые нужно раскладывать на составляющие элементы», - отмечает Андрей Вигиринский.

Что касается экономического отставания россии, рассуждает он, то в технологическом плане – да, но в военном – не факт. А частности, объясняет эксперт, если мы говорим о гиперзвуке, истребителях, о космосе, о ВПК, тут сложно сказать, что российская федерация где-то отстает от мира. А что касается самого развития технологий, добавляет он, то разве в россии вообще была Кремниевая долина, они ведь никогда этим и не хвастались.

«Говорить о том, что россия претендует на роль какую-то или у нее есть холдинги, такие компании, как Oracle, Cisco, Apple, Microsoft, Amazon… Возьмите просто первые топ-10 и вы не увидите в россии таких компаний. Зато у нее есть другие компании, которые работают в сфере алюминия, никеля, нефти, газа, сжиженного газа, продовольствия, химических удобрений, и без этого тоже жить нельзя», - объясняет Андрей Вигиринский.

Поэтому, утверждает гость программы, нельзя сказать, что российская экономика прям разрушится, но вот уровень жизни граждан ухудшится, это факт, также у агрессора вполне достаточно средств для продолжения войны. По его словами, в продолжительной войне надо мерять ресурс свой и страны-противника, у него он еще есть, к тому же, есть же 120 стран, которые не применили санкции по отношению к россии. Поэтому, заключает аналитик, путин свой выбор сделал.

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