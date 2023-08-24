Военные защищают страну всеми силами, а волонтеры пытаются снабжать ВСУ всем необходимым. Очередная помощь была оказана в виде антиланцетных сеток. Об этом сообщается в телеграмм-канале.

Согласно информации, волонтеры начали поставлять вооруженные силы Украины антиланцетными сетками. Проблема борьбы с российскими дронами-камикадзе остается проблемой номер один. Поддержка ли со стороны Министерства обороны нашим защитникам?

На кадрах, опубликованных в Телеграмм-канале, можно увидеть пример создания улучшенных систем защиты от «Ланцетов».

Украинская 155-мм гаубица М777 под защитой антидронового «гаража» обстреливает позиции врага. Это показано на первом видео.

На втором видео можно увидеть 100-мм зенитную ракету КС-19 спрятанную в подобной конструкции, с дополнительно натянутой над ней сеткой. Благодаря такой помощи от волонтеров победить врага будет еще эффективнее.

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