Похоже, что на Запорожскую АЭС в "Энергоатоме" снова решили озвучить оправдание скандальных закупок за государственные деньги. Дело в том, что на ЗАЭС закупили 280 тысяч перчаток по завышенной цене.

Также известно, что за год оккупации было куплено на 80 тысяч перчаток больше, чем до оккупации.

Об этом написал народный депутат, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк на своей странице в Telegram.

Как оправдываются на этот раз:

• "Желающие очернить деятельность Энергоатома из-за манипуляций на тему поставок для ОП ЗАЭС, сообщаем, что ГП "НАЭК "Энергоатом" действительно готовится к деоккупации Запорожской АЭС и всеми доступными средствами ускоряет ее. В частности, Компания проводит тендеры на первоочередные нужды станции после ее увольнения."

• "В Энергоатоме создана специальная комиссия, которая тщательно рассматривает все потребности оккупированной станции и принимает решение о необходимости финансирования тех или иных закупок."

• "Грязными публикациями и обвинениями никому не удастся остановить закупки Энергоатома, которые выполняются для подготовки к скорейшему возвращению ЗАЭС в эксплуатацию после деоккупации."







"Я всегда говорил, что коррупция это наша большая проблема. Но хорошая новость – что большинство коррупционеров настолько тупые, что экономят на пиарщиках) Спасибо", - пишет Ярослав Железняк.