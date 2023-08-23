Печально известный народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко нашел новые возможности заработка и бесплатного пиара на всю Украину.

Пишет сайт UBR. Далее приводим текст СМИ без комментариев.

Тищенко показательно заявил, что объявляет борьбу с call-центрами, попутно обвинив своего однопартийца в покровительстве таких офисов. Ворвавшись в здание, где располагалась IT-компания, которая арендовала помещение у народного депутата Олега Семинского, Тищенко начал кричать, угрожать и обвинять народного депутата Семинского в "крышевании" организации.

Такую горячую новость взяли все украинские СМИ, так как скандал был масштабный. Но, как оказалось, Семинский отношения к данной компании не имел, а вот Тищенко получил пиар.

Историю можно было бы забыть, так как Тищенко не первый раз создает информационные "вбросы", если бы не аудиофайлы, появившиеся в сети.

На аудио отчетливо слышно, как Николай Тищенко с собеседником ведет переговоры о работе тех самых call-центров, как он может способствовать их процветанию, а также куда может завести и с кем познакомить "хозяев" нелегальных центров. Также из аудио записей становиться ясно, что в обнаруженный офис Тищенко самостоятельно подложил печати и документы, которыми впоследствии размахивал на камеру.

При этом Тищенко не скрывает, что ему безразлично, с кем работать, главное, чтобы платили и не подставили его, а он свою часть сделки выполнит, говорится в материалах СМИ.

"Расшифровав аудиозаписи, становиться понятно, что Тищенко под видом "борьбы" с call-центрами построил новую схему обогащения, в которой жертвами показательных выступлений становятся те, кто отказывается с ним сотрудничать", – говорится в материалах.

Напомним, Николай Тищенко не однократно был замешан в скандалах. Не так давно его показательно наградили наградным оружием при непонятных обстоятельствах "за защиту Мукачево". Также депутат был замешан в скандале о выезде из Украины, после чего был уволен с должности заместителя главы партии "Слуга Народа".