Тарологиня Людмила Хомутовская сделала расклад таро на День Независимости Украины и предупредила, что стоит готовиться к массированному ракетному обстрелу.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Планы врага на 24 августа, обстрелы будут? Что ждет Киев, что ждет Украину?

На Киев дает Десятку жезлов, что говорит, что сверхтяжелая ситуация, обстрелы будут и неоднократно, они будут суперактивны. Если мы берем в целом Украину, то это не о том, что Украина будет стоять в стороне, это что-то подобное предпоследнему разу, когда ракеты летали, возвращались, мотались туда-сюда.

Где-то они будут падать, где-то они будут двигаться дальше, и это неоднократно, это будет что-то волнообразное, что-то исчезает, что-то появляется. Так что это такая массированная атака с разным оружием, с разных направлений, с разных сторон, я бы даже сказала.

Есть ли угроза человеческих жертв?

Есть угроза человеческих жертв, потому что их будет много, и многие даже не успеют просто каким-то образом где-нибудь спрятаться и тому подобное. И еще история с тем, что нам хочется возвращаться домой, отбой, а потом снова.

Это будут баллистические ракеты или это будут дроны?

И баллистические ракеты, и дроны, и даже «Кинжалы».

То есть россия готовится максимально?

Максимально, что-то такое глобальное должно быть, потому что из того, что я смотрела, вылезла информация, что им сказали лучше не лезть, они этого не услышат и тогда Украина развернет по-своему. Так что это будет 1:1.

То есть они нас обстреливают, но мы отомстим?

Да, это должно быть так супермассированно.

Как сообщала Politeka, Доний объяснил, что путину только 70 лет, а современные мировые политики работают и в 100 лет, поэтому путин может еще долго вести войну против Украины.

Также Politeka писала о том, что Позний рассказал, будут ли военные у власти после войны.