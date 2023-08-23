Об этом он рассказал на своем канале.

«Взяточников можно найти через официальные источники, и прежде всего это система «Prozorro». Такие же системы есть в Чехии и Польше, но они более эффективны. Наша система пока слабенькая, ее необходимо будет модифицировать, нужно будет совершенствовать», – сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, взяточников может разоблачить каждый человек в своем городе или регионе с помощью официальных источников. Как отметил Святослав Дубина, тех чиновников, которые тратят средства не на победу, не на общие блага, а разворовывают деньги и тратят их на собственные нужды, нужно разоблачать.

«Это нужно делать, потому что, к сожалению, кроме нас никто эту работу не сделает, и это будет эффективно», - заявил Святослав Дубина.

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