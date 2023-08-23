Политик Игорь Мосийчук сообщил, что для организации выставки в Чернигове необходимо было выделить средства с местного бюджета.

Об этом он рассказал на канале «Дикий live».

«Что вообще происходит и для чего делаются эти выставки. Эти выставки делаются для большего охвата и получения средств на приобретение дронов, которые в конце концов передаются Вооруженным силам Украины», - сообщил Игорь Мосийчук.

По словам политика, чтобы организовать такое мероприятие, надо договориться с местными властями по поводу организации такой выставки, в том числе и по поводу выделения средств с местного бюджета для проведения мероприятия.

«И собираются там предприниматели этого региона, что собственно и было в Чернигове, и они скидываются деньгами. Эти деньги аккумулируются на определенные счета, и за эти деньги покупаются дроны», - заявил Игорь Мосийчук.

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