Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе пояснил, что Украине очень важно отгружать зерно, в противном случае она не получит денег для посевной в следующем году.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Как отмечает эксперт, сейчас идут переговоры и по перевозке нашего зерна, и по страхованию судов, поэтому поддержка будет и мы это сделаем, несмотря на то, что россияне делают все для того, чтобы поставки зерна происходили без нас. В частности, он упоминает и уничтожение наших зернохранилищ, и уничтожение нашей инфраструктуры их ракетами, тем не менее, мы можем сговориться с другими странами и проводить все это без них.

«Да, можем. Сейчас речь идет о том, чтобы мы договорились с другими странами и снабжали. К примеру, Катар очень много покупает нашего зерна, а затем выступает трейдером. Турция тоже трейдер, но она перерабатывает зерно в муку, семена – в масло, а Катар больше закупает, чтобы продать другим странам. Поэтому сейчас Катар заинтересован заявить о себе на мировой арене», - рассказывает Георгий Биркадзе.

И сейчас, объясняет он, говорится, что Катар закупает за свои деньги, Турция это организует (она, как всегда, не тратит деньги, только зарабатывает себе баллы) и ООН также в этой теме, вместе они помогают беднейшим странам. К тому же, добавляет эксперт, Турция и ООН хотят, чтобы мы тоже начали отгружать наш товар, потому что это очень важно.

«Чтобы вы понимали, от того, что мы отгрузим товар, зависит, сколько мы сможем сделать посевной на следующий год. То есть мы сегодня не продаем, у нас нет денег, мы ничего не получаем, и у нас не будет посевной, это колоссальные потери. Потому я считаю, что нам обязательно нужно это дожать. Сейчас и президент, и правительство, и очень многие стараются над тем, чтобы это заработало. И это очень большой плюс», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Бюн сообщила, что россияне сейчас занимаются тщетным запугиванием жителей Херсонщины.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, что в украинском правительстве готовятся серьезные кадровые перестановки.