Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».
Как отмечает эксперт, сейчас идут переговоры и по перевозке нашего зерна, и по страхованию судов, поэтому поддержка будет и мы это сделаем, несмотря на то, что россияне делают все для того, чтобы поставки зерна происходили без нас. В частности, он упоминает и уничтожение наших зернохранилищ, и уничтожение нашей инфраструктуры их ракетами, тем не менее, мы можем сговориться с другими странами и проводить все это без них.
«Да, можем. Сейчас речь идет о том, чтобы мы договорились с другими странами и снабжали. К примеру, Катар очень много покупает нашего зерна, а затем выступает трейдером. Турция тоже трейдер, но она перерабатывает зерно в муку, семена – в масло, а Катар больше закупает, чтобы продать другим странам. Поэтому сейчас Катар заинтересован заявить о себе на мировой арене», - рассказывает Георгий Биркадзе.
И сейчас, объясняет он, говорится, что Катар закупает за свои деньги, Турция это организует (она, как всегда, не тратит деньги, только зарабатывает себе баллы) и ООН также в этой теме, вместе они помогают беднейшим странам. К тому же, добавляет эксперт, Турция и ООН хотят, чтобы мы тоже начали отгружать наш товар, потому что это очень важно.
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«Чтобы вы понимали, от того, что мы отгрузим товар, зависит, сколько мы сможем сделать посевной на следующий год. То есть мы сегодня не продаем, у нас нет денег, мы ничего не получаем, и у нас не будет посевной, это колоссальные потери. Потому я считаю, что нам обязательно нужно это дожать. Сейчас и президент, и правительство, и очень многие стараются над тем, чтобы это заработало. И это очень большой плюс», - заключает Георгий Биркадзе.
Как сообщала Politeka, Бюн сообщила, что россияне сейчас занимаются тщетным запугиванием жителей Херсонщины.
Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, что в украинском правительстве готовятся серьезные кадровые перестановки.