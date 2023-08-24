Кандидат исторических наук Виктория Вдовиченко объяснила, что после вступления в ЕС у Украины будет блокирующий пакет в Европарламенте, а сейчас надо доказать, что мы – перспективное развитое государство.

Об этом она рассказала в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

«Еще до полномасштабного нападения рф европейцы неоднозначно воспринимали евроинтеграционные перспективы Украины, но даже не в контексте перспектив экономических или политических, а в контексте количества мест в Европарламенте, которые гипотетически Украина могла получить при около 40 миллионах населения. Кто-то говорил, что вместе со странами Балтии и Польшей это может быть просто блокирующий пакет. Некоторые воспринимают это с большим знаком вопроса, а некоторые откровенно негативно, понимая, что у Украины, которая еще не дошла до прогрессивных европейских принципов, в частности, относительно верховенства права, неотвратимости наказания, борьбы с коррупцией, будет иметь блокирующий пакет в Европарламенте. А какая ситуация сейчас?», – спрашивает Алексей Буряченко.

Как поясняет гостья программы, места в Европейском парламенте распределяются по количеству миллионов населения. Соответственно, констатирует она, большее количество мест приходится на Францию, Германию и Польшу, а Украина по количеству миллионов населения, сколько бы людей сейчас ни оставалось внутри государства, сколько бы ни выехало и сколько бы ни вернулось, все равно большое государство в контексте расчета квоты количеству мест для евродепутатов.

«И это политический сдвиг, поэтому есть страх Франции и Германии, но и не только их. То, что они между собой конкурируют – это одна вещь, но этот исторический взгляд на Восток всегда был чувствительным и проблемным, особенно после Второй мировой войны очень немногие понимают, что на Востоке происходит. Мы так с коллегами шутим – дикий-дикий Восток. Приблизительно такова была стереотипная реакция. Я говорю не о политическом круге, а об общественных настроениях», - рассказывает Виктория Вдовиченко.

По словам экспертки, еще в самом начале полномасштабного вторжения войск россии она и ее коллеги-ученые переехали в другие страны и ломают эти стереотипы, потому что это люди с несколькими высшими образованиями, которые владеют языками или учат их очень быстро, адаптируются, показывают новый подход того, как ведется бизнес, насколько гибкой может быть система переадаптации и вообще управления, это то, что показывают на горизонтальном уровне управления сами украинцы.

Как сообщала Politeka, Доний объяснил, что путину только 70 лет, а современные мировые политики работают и в 100 лет, поэтому путин может еще долго вести войну против Украины.

Также Politeka писала о том, что Позний рассказал, будут ли военные у власти после войны.