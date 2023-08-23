Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».
«Страна, воюющая и ведущая экзистенциальную войну, не может строиться исключительно на рекрутинге и на контрактной армии, на контрактниках. У нас должно быть две институции. Одна – это принудительная армия, где все должны пройти военную подготовку», - сообщил Анатолий Якименко.
По словам публициста, все те, кто прошел принудительную армию, получил необходимые умения и чувствует, что может и хочет дальше воевать, могут уже в дальнейшем работать с рекрутинговыми центрами. Как отметил Анатолий Якименко, уже рекрутинговые центры смогут пройти далеко не все, а лишь те, кто достиг необходимого уровня.
«И Азов» в принципе практикует такие вещи. У них есть действительно рекрутинговые центры, и туда кто-либо и просто так не попадет, они не возьмут, даже если ты очень хочешь», - заявил Анатолий Якименко.
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