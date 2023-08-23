Дома в Испании, миллионное состояние, резонансные задержания и разоблачение схем распродажи «белых билетов». В последние месяцы Украину потрясли несколько громких скандалов, связанных с коррупцией в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Для очистки системы наше государство нуждается в коренной замене руководителей и ротации среднего звена в военкоматах, отмечают представители общины Львовщины.

Соответствующее обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмигалю, министру обороны Алексею Резникову, главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему Сухопутными войсками ВСУ Александру Сырскому недавно зарегистрировала во Львовском областном совете группа депутатов во главе с Александром Ганущиным .

Депутаты предлагают ввести для военных предельный срок пребывания на должностях – 3 месяца для руководящего состава ТЦК и СП и 6 месяцев для остальных сотрудников.

« Мы , депутаты Львовского областного совета , шокированы информацией о скандальных руководителях территориальных центров комплектования и социальной поддержки , которые во время войны сказочно обогащаются за счет пребывания на занимаемых должностях . Очевидно , что приумножение состояния лиц , которые должны обеспечивать комплектование Вооруженных Сил Украины , ведение качественного военного учета и быстрое оформление документов и справок военнослужащим и членам их семей происходит за счет отлаженной гидры взяток , злоупотреблений служебным положением и других системных коррупционных правонарушений », – говорится в документе.

Национальное агентство предотвращения коррупции (НАПК) уже объявило о начале мониторинга образа жизни прежде всего руководящего состава военкоматов, а также, во вторую очередь – руководителей отделов, секторов и управлений ТЦК и членов их семей. Однако, по мнению авторов обращения, эти меры хотя и необходимы, но очевидно запоздалыми и недостаточными.

« Комиссарские « шкафы » где хранятся информация о « неприкосновенных » на время мобилизации военнослужащих уничтожить можно только за счет коренной замены всего руководящего состава и военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки », – отмечают львовяне.

На этом фоне в контексте в условиях постоянной потребности на фронте вполне оправданным шагом выглядит дополнительное подкрепление подразделений на передовой за счет офицерского и сержантского состава из числа сотрудников так называемых «военнокоматов».

В свою очередь, на их места в ТЦК должны заступить военнослужащие ВСУ, имеющие реальный опыт ведения боевых действий в составе штурмовых подразделений, получили ранения и государственные награды за достижения в бою.

" На будущее , только ротация руководителей и среднего звена территориальных центров комплектования и социальной поддержки может сделать невозможным появление новых коррупционных проявлений и наглому обогащению на мобилизации в тылу ", - резюмируют депутаты.

Следовательно, авторы обращения призвали высшее военно-политическое руководство страны безотлагательно принять решение о полной замене руководителей и среднего звена ТЦК и СП, не дожидаясь результатов проверок. НОК.

Кроме того, они предложили Правительству внести изменения в постановление от 23 февраля 2022 г. № 154 «Об утверждении Положения о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки», предусмотрев срок в соответствии с руководящей номенклатурой должностей для назначения военнослужащих в системе территориальных центров комплектования и социальной поддержки срок до 3 месяцев, заместителей и военнослужащих среднего звена сроком до 6 месяцев, без возможности дальнейшего продления таких сроков в том же органе военного управления.

Напомним, 17 августа Зеленский подписал указ с рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны Украины к Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить всех областных военкомов.

Для выполнения решения СНБО Государственное бюро расследований, полиция и прокуроры проводят сотни обысков в военкоматах и ​​ВЛК по всей стране, выявлены масштабные коррупционные схемы.

Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по фактам незаконного обогащения военнослужащих, занимающих руководящие должности в областных и районных центрах комплектования и социальной поддержки.

Д. Снегирев