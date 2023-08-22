Об этом она рассказала на канале «Прогноз».
россияне собираются пойти снова на Херсонщину с левого на правый берег и они поубивают всех. Давайте посмотрим, что же это за угрозы, они действительно собираются сделать блицкриг или это просто запугивание, потому что надо что-то сделать, а ничего не действует?
Нет, это хитрый прием Дьявола, хитрость, многоходовочка. Смотрите, у них тенденция уже ухода, то есть не вперед, а назад. Они четко понимают, что они там не удержатся. Луна. Это нагнать страха на население таким образом, потому что у них присутствует жуткое состояние страха за счет того, что там, как я понимаю, наши кошмарят их хорошо, целенаправленно.
И в то же время с другой стороны у них идет приказ держаться любой ценой, то есть ловушка, они сами себя загнали там в ловушку. И они боятся всего, они боятся и местного населения.
Что кремль делает? У кремля достаточно хорошая, к сожалению, пропаганда или же умение строить эти козни, здесь, да, кремль мастер. Таким образом запугать всех, хотя они сами в страхе большем находятся, чем они пытаются создать этот страх.
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Что ждет на оккупантов до конца августа? Какие будут их действия до конца августа на Херсонщине?
Подгорать у них там будет. Там мощные целенаправленные удары со стороны украинских Вооруженных сил. Здесь есть план у украинских Вооруженных сил. Карта прикрывает эти действия. Но то, что им (ред. – россиянам) действительно там страшно, это правда. Сверхстарх у них, безвыходная ситуация, ждем очень хороших новостей с этого направления.
Как сообщала Politeka, Хомяк объяснил, что элиты – это не интеллектуалы или олигархи, это люди, которые не фантазируют будущее, а строят его, исходя из реальности.
Также Politeka писала о том, что Ланг рассказала, где в Украине рождаются поэты и певцы.