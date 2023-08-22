Тарологиня Елена Бюн сообщила, что россияне сейчас занимаются бесполезным запугиванием жителей Херсонщины, на самом деле захватить там они уже ничего не смогут, придется только уходить.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

россияне собираются пойти снова на Херсонщину с левого на правый берег и они поубивают всех. Давайте посмотрим, что же это за угрозы, они действительно собираются сделать блицкриг или это просто запугивание, потому что надо что-то сделать, а ничего не действует?

Нет, это хитрый прием Дьявола, хитрость, многоходовочка. Смотрите, у них тенденция уже ухода, то есть не вперед, а назад. Они четко понимают, что они там не удержатся. Луна. Это нагнать страха на население таким образом, потому что у них присутствует жуткое состояние страха за счет того, что там, как я понимаю, наши кошмарят их хорошо, целенаправленно.

И в то же время с другой стороны у них идет приказ держаться любой ценой, то есть ловушка, они сами себя загнали там в ловушку. И они боятся всего, они боятся и местного населения.

Что кремль делает? У кремля достаточно хорошая, к сожалению, пропаганда или же умение строить эти козни, здесь, да, кремль мастер. Таким образом запугать всех, хотя они сами в страхе большем находятся, чем они пытаются создать этот страх.

Что ждет на оккупантов до конца августа? Какие будут их действия до конца августа на Херсонщине?

Подгорать у них там будет. Там мощные целенаправленные удары со стороны украинских Вооруженных сил. Здесь есть план у украинских Вооруженных сил. Карта прикрывает эти действия. Но то, что им (ред. – россиянам) действительно там страшно, это правда. Сверхстарх у них, безвыходная ситуация, ждем очень хороших новостей с этого направления.

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