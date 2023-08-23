Автор Ютуб-канала «Четко и по факту» Эльвира Кириленко сообщила, что ЦИК уже определила суммы, необходимые для проведения выборов в следующем году.

Об этом она рассказала на своем канале.

«Мы видим какой-то невероятный порыв провести выборы прямо сейчас, уже в 2024 году, как они и были запланированы. И запрос от Минфина, который получила ЦИК, этому подтверждение. ЦИК получила письмо с просьбой предоставить бюджетные запросы на 2024-2026 год и расходы, необходимые для проведения выборов», - сообщила Эльвира Кириленко.

По словам автора канала, в письме указана просьба предоставить расходы для проведения выборов как президента, так и народных депутатов Украины. Как отметила Эльвира Кириленко, этот запрос вызывает немало вопросов, потому что, согласно украинской Конституции, выборы во время войны запрещены.

«ЦИК уже определила суммы, необходимые для проведения различных выборов как президента, так и местных советов, и Верховной Рады, и сказала, что суммы могут меняться с учетом окончательных последствий вооруженной агрессии россии и особенностей проведения выборов после прекращения или отмены военного положения», - заявила Эльвира Кириленко.

Как писала ранее Politeka, чиновники прокрутили новую коррупционную схему, скандальные детали: «Убытки на миллионы».

Также Politeka сообщала про поддержку предпринимательства и контроль за налогами: нардеп Александр Качура рассказал о нашей будущей национальной доктрине.