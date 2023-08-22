Идеолог Олесь Доний объяснил, что путину только 70 лет, а современные мировые политики работают и в 100 лет, у них очень хорошая медицина, поэтому путин может еще долго вести войну против Украины.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, он сказал, что война может длиться еще 15 лет абсолютно сознательно, и украинскому обществу стоит задуматься о том, что война имеет все шансы быть долгой, не только годы, но и десятилетия.

«И этот промежуток еще средневзвешенный, это не самый плохой сценарий для Украины. Это биологически математический подход в отличие от взятых с потолка абсолютно всех остальных. Я взял только один показатель – биологический возраст путина, потому что, пока он жив, война будет продолжаться. Вот никаких шансов, что, пока он жив, война будет завершена, в его голове просто нет. Он поставил себе цель получить славу Герострата, то есть славу величайшего гада, славу того, кто уничтожает, а не творит, и от этой славы он не собирается отказываться», - объясняет Олесь Доний.

Следовательно, констатирует он, стоит лишь посмотреть на возраст путина и сравнить его с возрастом других сильных политиков. В частности, напоминает идеолог, Байдену уже 80 лет и он планирует свое политическое будущее на еще один срок, Трампу уже 77 и он тоже собирается баллотироваться, бывшему госсекретарю США Киссинджеру 100 лет, а он недавно проводил переговоры в Китае.

«Для политических элит мира медицина явно лучше, чем для нас с вами, у них есть возможность в разных странах подбирать лучших врачей, лучшие практики. И у путина, к сожалению, еще продуктивный возраст, ему 70 лет, но всю производительность он направляет на зло для человечества, на сатанинские поступки. Я взял чисто арифметически 30 лет до возраста Киссинджера и взял средневзвешенный, разделил на два. Биологически-математический подход», - заключает Олесь Доний.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

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