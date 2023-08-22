Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

22 августа состоялась конструктивная онлайн-встреча представителей Государственной экологической инспекции Украины с руководством Эко-Инспекции Чешской Республики в рамках делового диалога по вопросам экологического контроля и опыта деятельности органов экологического контроля страны-члена Европейского Союза.

Основные вопросы обсуждения касались опыта и практик Эко-Инспекции Чешской Республики в процессе трансформации своей деятельности как природоохранного органа в условиях европейской интеграции. Представители обеих инспекций отметили актуальность обмена опытом, в частности, в контексте присоединения Украины к ЕС.

Среди основных вопросов, освещенных во время встречи:

Функционал и координация деятельности Эко-Инспекции Чешской Республики: Обсуждены различные аспекты работы инспекций, включая мониторинг атмосферного воздуха, состояния природных ресурсов, расследование экологических преступлений и построение доказательной базы. Также был обсужден круг вопросов относительно подчинения инспекции, какие полномочия имеют, а также наличие команды поддержки реформ.

Оценка экологического вреда и методики учета убытков.

Определение предприятий для проведения проверок: Рассмотрены принципы и критерии выбора предприятий для плановых и внеплановых проверок.

Контроль и надзор за восстановлением окружающей среды: Представители Эко-Инспекции Чешской Республики рассказали о системе контроля и надзора за восстановлением окружающей среды вследствие экологического вреда.

Деятельность Государственной экологической инспекции Украины во время вооруженной агрессии РФ: Вооруженная агрессия со стороны российской федерации внесла существенные коррективы в работу Госэкоинспекции. Были внесены изменения в Положение о Госэкоинспекции, согласно которым специалисты уполномочены проводить фиксацию фактов причинения вреда и осуществления расчета размера ущерба, нанесенного окружающей среде и природным ресурсам государства.

На заключительном этапе встречи руководство Госэкоинспекции предложило Эко-Инспекции Чешской Республики ряд возможных совместных инициатив, включая приезд в Украину для осмотров мест экологического ущерба, привлечение представителей Чехии для поддержки адаптации Госэкоинспекции к стандартам ЕС.

Дополнительно важно отметить, что обе Эко-Инспекции – как Чешская, так и Украинская – являются полноправными членами инспекционных органов стран Европейского Союза и активно сотрудничают в рамках сети инспекционных органов ЕС, известной под названием IMPEL. Эта сеть играет важную роль в обеспечении сотрудничества между странами-членами ЕС и другими государствами в области экологического контроля, обмена опытом и внедрении стандартов экологической безопасности. Это сотрудничество способствует обмену передовым опытом, внедрению лучших практик и укреплению эффективности контроля охраны окружающей среды.

Эта встреча открыла двери для плодотворного сотрудничества между двумя странами в области охраны окружающей среды и повышения уровня экологического контроля.