Об этом он рассказал на своем канале.

По словам народного депутата, украинский народ и власть, государственный аппарат должен заключить между собой общественный договор, защищающий права граждан. Например, как отметил Александр Качура, благодаря этому договору украинцы смогут быть уверены в том, что налоги, которые они платят, никто не будет воровать.

«В этом общественном договоре ты будешь понимать, что если у тебя есть соответствующая позиция, и она гарантируется Конституцией, то ее государство будет защищать. В этом общественном договоре должны быть пункты о том, что у нас не будут давить на предпринимательство и не будет со стороны государственных органов никаких посягательств на общественно полезный бизнес», – сообщил Александр Качура.

Как заявил народный депутат, этих пунктов в национальной доктрине Украины может быть еще очень много. И сейчас уже началась дискуссия по поводу этой будущей доктрины и ее основных положений.

«И тогда мы сможем найти ответ на вопрос, какой должна быть страна после завершения этой войны», – заявил Александр Качура.

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