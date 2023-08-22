Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе рассказал, что в украинском правительстве готовятся серьезные кадровые перестановки и под угрозой оказалось несколько министров.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Будут перестановки, есть несколько человек: это министр иностранных дел, Клименко из МВД, Резников и Малюк. Один из вариантов – Малюк будет вместо Клименко, Клименко будет вместо Резникова. Много вариантов, я не хочу об этом говорить, потому что скажут, что я снова где-то работаю», - отмечает Георгий Биркадзе.

Относительно замены Кулеби, рассказывает эксперт, он убежден, что на его должность поставят человека, который сейчас работает в Офисе президента, хотя фамилию он и не называет. В общем, говорит он, есть несколько кандидатур на этот пост, но одна из них – в Офисе президента.

По словам эксперта, премьер-министр Шмыгаль будет оставаться в должности, но не думает, что это будет долго, возможно, до конца зимы или начала весны, потому что сейчас нужно пройти отопительный сезон, а дальше его подготовят и куда-то отправят. В то же время он отмечает, что дело здесь не столько в отопительном сезоне, сколько в том, что президент видит, кто как работает, у кого что лучше получается.

«Есть две кандидатуры на премьер-министра, не хочу говорить, но они оба украинца, одна кандидатура – это министр, а второй – работает в Офисе президента. Министр этот ничего не сделал за это время, только пафосно рекламирует, а вот тот, что в Офисе президента работает, очень мощный мужчина, я уверен, что он сможет показать хороший результат», - рассказывает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе рассказал, почему Украине предлагают отказаться от территорий за вступление в НАТО.

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