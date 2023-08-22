Социолог Александр Позний объяснил, что интрига следующего политического сезона в Украине заключается в военных, кто именно из них пойдет в политику и будут ли они компетентны на своих местах.

Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

«Наибольший запрос на перезагрузку Верховной Рады и местных советов, опросы проводили в июне и августе, примерно одинаковые цифры. За перезагрузку Верховной Рады в июне 49%, в августе – 51%. По местным советам было 43%, стало 45%. То есть немного увеличилось, но все же в пределах погрешности. То есть на уровне 45-49% людей все-таки хотят перезагрузку Верховной Рады и местных советов», – рассказывает Александр Позний.

В то же время он отмечает, что все электоральное поле очень сильно зависит, например, от того, пойдет ли в политику Залужный. То есть, объясняет эксперт, с президентом все понятно, у него большой процент, он и его партия проходят, а вот от решения Залужного по поводу политики зависит, каким будет распределение голосов и в других партиях.

«Сейчас на подъеме электоральных симпатий военные, это абсолютно обоснованно, мы им благодарим за то, что они обеспечивают нашу относительно мирную жизнь, а мы со своей стороны тоже стараемся все делать для победы, каждый на своем месте. Но мы прекрасно понимаем, что в каждой политической партии, которая примет участие в гипотетическом политическом сезоне, они (ред. – военные) будут наполнять все ключевые проходные части списков. Я давал СМИ свой комментарий, что нас ждет монобольшинство, только оно будет другое, оно будет из военных из разных политических партий, которые составят монобольшинство в следующем парламенте», - рассуждает Алексей Буряченко.

По словам гостя программы, военные точно будут во всех партиях, но есть непопулярное мнение по поводу их целесообразности на определенных должностях. Как рассказывает социолог, его знакомый, который служит в спецподразделении «Гром», был под Бахмутом, на Черниговском направлении и в Буче, говорит, не обязательно каждый военный будет полезен на том или ином месте, ему может не хватить комплектности в новой себя в сфере. Поэтому, заключает эксперт, военных нужно приводить к власти, но все же нужно смотреть, являются ли они профессионалами в том, о чем они говорят.

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