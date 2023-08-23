Об этом она рассказала на своем канале.
«По словам Данилова, нужно искоренить порочную практику, при которой люди, имеющие деньги, могут откупиться от призыва. Власть решила плотно взяться за истребление коррупции в ТЦК спустя полтора года войны. И проверка военкомов – это был только первый шаг», - сообщила Эльвира Кириленко.
По словам автора канала, новых областных военкомов будут рекомендовать непосредственно боевые командиры, офицеры, которые на фронте с возможными будущими военкомами вместе защищали Украину.
«Данилов сказал, что эту схему пора прикрывать, потому что процесс мобилизации будет происходить до окончания войны, ведь каждый гражданин обязан защищать нашу страну», - заявила Эльвира Кириленко.
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Как писала ранее Politeka, «бизнесмен» решил нажиться на бракованных бронежилетах для защитников: какой срок ему «светит».
Также Politeka сообщала, что хотел не сняться с учета, а стать на него: новый скандал в ТЦК, задержаны трое фигурантов.