Об этом она рассказала на своем канале.

«По словам Данилова, нужно искоренить порочную практику, при которой люди, имеющие деньги, могут откупиться от призыва. Власть решила плотно взяться за истребление коррупции в ТЦК спустя полтора года войны. И проверка военкомов – это был только первый шаг», - сообщила Эльвира Кириленко.

По словам автора канала, новых областных военкомов будут рекомендовать непосредственно боевые командиры, офицеры, которые на фронте с возможными будущими военкомами вместе защищали Украину.

«Данилов сказал, что эту схему пора прикрывать, потому что процесс мобилизации будет происходить до окончания войны, ведь каждый гражданин обязан защищать нашу страну», - заявила Эльвира Кириленко.

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Как писала ранее Politeka, «бизнесмен» решил нажиться на бракованных бронежилетах для защитников: какой срок ему «светит».

Также Politeka сообщала, что хотел не сняться с учета, а стать на него: новый скандал в ТЦК, задержаны трое фигурантов.