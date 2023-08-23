Автор Ютуб-канала «Четко и по факту» Эльвира Кириленко сообщила, что процесс мобилизации в Украине будет до тех пор, пока не закончится война.

Об этом она рассказала на своем канале.

«По словам Данилова, нужно искоренить порочную практику, при которой люди, имеющие деньги, могут откупиться от призыва. Власть решила плотно взяться за истребление коррупции в ТЦК спустя полтора года войны. И проверка военкомов – это был только первый шаг», - сообщила Эльвира Кириленко.

По словам автора канала, новых областных военкомов будут рекомендовать непосредственно боевые командиры, офицеры, которые на фронте с возможными будущими военкомами вместе защищали Украину.

«Данилов сказал, что эту схему пора прикрывать, потому что процесс мобилизации будет происходить до окончания войны, ведь каждый гражданин обязан защищать нашу страну», - заявила Эльвира Кириленко.

Как писала ранее Politeka, «бизнесмен» решил нажиться на бракованных бронежилетах для защитников: какой срок ему «светит».

Также Politeka сообщала, что хотел не сняться с учета, а стать на него: новый скандал в ТЦК, задержаны трое фигурантов.