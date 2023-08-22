Военный Святослав Дубина сообщил, что мир должен внедрить эффективный механизм контроля за продажей товаров двойного назначения россии.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Особенно сейчас необходимо подчеркивать необходимость передачи ракет средней дальности, которые позволят поражать носители такого опасного вооружения, которое используется страной-террористом и убивает мирное население. Мировое сообщество должно сосредоточиться сейчас именно на этом», – сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, мир должен сосредоточить немало внимания на том, чтобы запретить продажу террористической стране комплектующих, оборудования, средств двойного назначения для создания вооружения. Как отметил Святослав Дубина, необходимо внедрять эффективный механизм контроля.

«Нужно сделать все, чтобы такое оборудование, такие комплектующие не предоставлялись российской федерации, террористической стране. И должны нести наказание третьи стороны, допускающие передачу такого оборудования, таких комплектующих», - заявил Святослав Дубина.

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