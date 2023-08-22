Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что россияне могут попытаться искупить свою вину на своем же рабочем месте в рф.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Аркадий Волож все полтора года войны и до этого, то есть до войны влиял на россиян своими новостями в «Яндексе», там была российская пропаганда, то есть он был частью российской пропаганды. Сейчас попробовать искупить свою вину он мог бы на своем рабочем месте», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, сейчас в рф закрывают доступ к информации, к огромному количеству сайтов, постепенно ограничивают возможность использовать VPN. Как отметил Михаил Шейтельман, бывший генеральный директор «Яндекса» Волож мог бы создать защищенный VPN, который российская власть не смогла бы закрыть, чтобы в рф всегда был доступ к правде.

«Все, кто является соучастником войны, могут попытаться искупить свою вину хотя бы на своем рабочем месте в своей специальности. Если ты работал на российскую пропаганду и был одним из ее создателей, создай теперь возможность антипропаганды», - заявил Михаил Шейтельман.

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