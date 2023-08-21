Политический психолог Олег Хомяк объяснил, что элиты – это не интеллектуалы или олигархи, это люди, которые не фантазируют будущее, а строят его, исходя из реальности.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

Как отмечает эксперт, понятие элиты используется в двух смыслах, из этого разночтение, и самый распространенный смысл – это правящий класс и те, кто влияют в обществе. То есть, констатирует он, туда и олигархи попадут, например, и какие-нибудь общественные деятели, но в первую очередь это правящий класс, это самый распространенный вариант.

«Но это подмена, потому что сутью понятия элиты являются даже не отдельные люди, а некоторый круг людей, между которыми есть взаимодействие, которые хорошо понимают происходящее, могут формулировать смыслы и видения, исходя из понимания происходящего, и понимают логику пути», - объясняет Олег Хомяк.

То есть в этом смысле, добавляет он, элиты – это не обязательно правящий класс, это не обязательно люди богатые, олигархи, это не обязательно люди успешные, это не обязательно интеллектуалы, потому что интеллектуалы – это не обязательно видящие смыслы. Поэтому, констатирует эксперт, это не завязано на какую-либо из этих групп, но в то же время не мешает, если кто-то из членов этих групп может входить в элиту.

«Ключевое – это люди, которые продуцируют видение, смыслы, хорошо понимая происходящее. То есть оно выглядит живым, а когда некоторые умные люди рассказывают о прекрасных картинках будущего, это не видение, потому что оно не опирается на реалии. Само формулирование каких-то красивых образов будущего – это еще не о смыслах, потому что, если они не привязаны к нашему настоящему, то мы сейчас можем нафантазировать Украину до Урала, это было бы красиво, но ни о чем», - рассказывает Олег Хомяк.

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