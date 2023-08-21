Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что на встрече БРИКС будут подписаны экономические контракты.

Об этом он рассказал на своем канале.

«ЮАР – хозяин встречи БРИКС, это самая дипломатичная страна, они будут искать контакт со всеми. Это честь для них принимать у себя на территории встречу БРИКС. Россию будет представлять лавров, и Си Цзиньпин будет восседать в кресле. И, конечно же, будет принят ряд решений», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, вполне возможно, что на этой встрече будет принято решение о том, что БРИКС готов расширяться и принимать новые страны. Как отметил Дмитрий Спивак, также будет принят ряд двусторонних и многосторонних экономических договоров.

«Я думаю, что Пекин и остальные члены БРИКС напомнят миру о китайском плане мира. И я думаю, что Китай использует возможность забросить очередной месседж, который возлагает всю ответственность за сегодняшнюю ситуацию на Запад и на Соединенные Штаты Америки», - заявил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, политолог рассказал, к чему приведет экономическое соперничество Китая и США.

Также Politeka сообщала, что Эрдоган имеет чем давить на Путина: президент Турции может загнать в ловушку российского диктатора.