Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что в Украине необходимо более эффективно бороться с внутренними врагами.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Столько жертв, столько трагедии принесла нам вот эта российская агрессия, которая еще не закончилась. Эта война, которую путин затеял в Украине, уносит тысячи жизней. А мы должны делать для себя какой-то вывод внутри своей страны? Мы можем справиться с внешним врагом, но не можем справиться с внутренними врагами», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, внутренние враги – это коррупционеры, это те люди, которые во время войны продолжают воровать деньги из государственного бюджета, которые грабят свой народ и свою армию. Как отметил Дмитрий Спивак, такие люди часто пытаются спрятать свои преступления за вышиванкой и громкими патриотическими заявлениями.

«А потом они грабят Украину каждый день. И если ты говоришь исключительно на государственном языке и носишь вышиванку, это не может быть индульгенцией от преступления», - заявил Дмитрий Спивак.

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