Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал заявление главы канцелярии НАТО Стиана Йенсена об отказе от части территорий Украины в обмен на вступление в НАТО.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По мнению эксперта, в ответ на это предложение, хоть и не хотелось бы никого оскорблять, нужно было самому Стеану Йенсену предложить сходить к нотариусу и переоформила часть своих земель на россиян, вот если бы это действительно произошло, хотелось бы посмотреть на его лицо в этот момент, понравилось бы ли ему.

«Мы не торгуем нашими территориями. Украина – это наша страна, и мы уверены, что обязательно освободимся от россиян и ни одного сантиметра никто не отдаст никому, не только россии, нет, это невозможно. Я не представляю, чтобы кто-то пришел ко мне домой и сказал бы, что есть какие-то причины на это. Нет никаких причин», – подчеркивает Георгий Биркадзе.

Как объясняет эксперт, такие заявления вообще появляются потому, что россия до войны зарабатывала примерно по миллиарду в день, поэтому она могла тратить сумасшедшие деньги на агентурную сеть, она действительно была мощной, россияне подкупили и завербовали массу чиновников. Поэтому, убежден он, если Стиан Йенсен делает такие заявления, спецслужбам следует проверить, откуда у него такие деньги, там точно найдутся следы россиян.

«Я уверен, что это человек, с которым очень хорошо поработали агенты кремля, ФСБ или ГРУ, они смогли его завербовать. Хочу заметить, что таких людей очень много. Пример могу дать – госпожа Меркель, которую я очень уважал, она также работала на россиян, президент Франции Саркози, приехавший и требовавший от Грузии сдаться», - рассказывает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе объяснил, что, придя к власти, путин прежде всего захватили СМИ, чтобы построить свою империю.

Также Politeka писала о том, что Стелла рассказала, каким будет преемник путина.