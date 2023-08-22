Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что Лукашенко пытается доказать, что путин не захотел захватывать Киев, чтобы не было жертв среди населения.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Лукашенко в интервью рассказал, что путин мог взять Киев, но не сделал этого. По версии Лукашенко, путин не взял Киев только потому, что украинцы, которые этот Киев защищали, якобы прятались за больницами, детскими садами, в которых, естественно, были больные и дети», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, Лукашенко пытался доказать, что украинские военные якобы стреляли с больниц, детских садов, школ, и путин не захотел больших жертв, поэтому не стал брать Киев. Как отметил Борис Тизенгаузен, тогда возникает вопрос, почему этот аргумент не сработал для путина в других городах, где он уничтожал всё.

«В некоторых городах даже прицельно иногда попадали в роддома, в больницы, в театры. И россияне знали, что там укрываются гражданские. Там почему-то это всё не сработало, те населённые пункты можно было взять и смести с лица земли, а Киев нельзя. То есть Лукашенко часто пытается оправдать путина», - заявил Борис Тизенгаузен.

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