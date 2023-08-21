Марина Соловьева инспирирует все застройные скандалы, связанные с Софией Киевской, финансируемые командой опять-таки Медведчука, сообщает издание Sud.ua.

Так, в 2005 году по приглашению Виктора Медведчука Соловьева в качестве адвоката переезжает в Киев и открывает бюро. Это бюро специализируется на поддержке ОО, выступающих против действующей в Украине власти. Все дела были связаны с застройкой в ​​центре города и были откровенным рейдерством через суды.

Как отмечает канал, «Соловьева инспирирует все застройные скандалы, связанные с Софией Киевской, финансируемые командой опять-таки Медведчука».

В 2010 году Соловьева начинает регулярно выезжать на сессии ЮНЕСКО, а также проводить работу по формированию негатива вокруг власти в Украине: президентов Ющенко, затем Януковича, а со временем и Порошенко.

Финансирование пребывания Соловьевой за границей осуществляли также компании Медведчука. В 2012 году она создает собственную ОО, а в 2015 году еще общественный союз – "Наблюдательный совет Софии Киевской". С началом полномасштабного вторжения России в Украину, Марина Соловьева уехала из страны. Также она имеет близких родственников в рф.