Вооруженная агрессия рф оставляет за собой глубокие шрамы нашей планеты.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Еженедельно Госэкоинспекция фиксирует и рассчитывает ущерб окружающей среде, причиненный военным вторжением.

Инфографика, созданная специалистами инспекции включает в себя загрязнение воздуха, грунтов и водных ресурсов. Сохранность окружающей среды – наша общая ответственность.

Сегодня важно вместе рассказывать о последствиях и работе над решениями. Только общими усилиями мы сможем улучшить состояние окружающей среды и оставить будущим поколениям здоровую и чистую планету.