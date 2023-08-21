Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.
Еженедельно Госэкоинспекция фиксирует и рассчитывает ущерб окружающей среде, причиненный военным вторжением.
Инфографика, созданная специалистами инспекции включает в себя загрязнение воздуха, грунтов и водных ресурсов. Сохранность окружающей среды – наша общая ответственность.
Сегодня важно вместе рассказывать о последствиях и работе над решениями. Только общими усилиями мы сможем улучшить состояние окружающей среды и оставить будущим поколениям здоровую и чистую планету.