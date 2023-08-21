В сквере на Соломенском рынке прошла благотворительная ярмарка.

Об этом у себя в Фейсбуке сообщил волонтер Иван Лесной.

“Выходные дни – для полезных и важных дел! Именно это правило объединило нас всех с одной целью - провести благотворительное мероприятие, приуроченное ко Дню Независимости Украины в поддержку ВСУ и начать такую ​​традицию, чтобы собираться чаще.

Мы хотели, в первую очередь, презентовать для жителей нашего района местные благотворительные организации, активно занимающиеся поддержкой наших воинов, а также привлечь общественность для помощи этим организациям.

Итак, вчера мы совместно с ОСНами «Батыева гора», «Дубовая роща», «Александровская слободка», местными организациями, предпринимателями и жителями в сквере на Соломенском рынке провели благотворительную ярмарку, где можно было провести время весело и с пользой”, - написал Лесной.

Он поблагодарил всех, кто присоединился к ярмарке.

“БФ Ukrainiantigers, особенно Elena Tyutkalo и Svitlana Dubyna за помощь в организации, невероятную подготовку к ярмарке, проведение аукциона, ежедневное плетение маскировочных сеток;

- Соломенское районное управление ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве за тренинги и лекции о нашей с вами безопасности;

- Центр семьи Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации в лице Валерия Савенок за замечательную программу для детей и замечательную организацию мероприятия;

- Соломенская Платформа за активное участие и поддержку ВСУ;

- Благотворительная организация "БФ"Путешественник" за их огромную работу в направлении военной медицины;

- приют Дружек за их хорошие к животным;

– предприниматели Соломенский Рынок за вашу поддержку”, – написал Лесной.